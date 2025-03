En medio de las constantes comparaciones por su aspecto físico con Xiomy Kanashiro, bailarina y actual pareja de Jefferson Farfán, la cantante Yahaira Plasencia dejó en claro que no tiene interés en opinar sobre el tema.

“No me interesa y no quiero hablar de otras personas. Me han comparado muchas veces con otra gente, no me molesta ni nada. No tengo nada que decir. Prefiero no dirigirme ni expresarme de nadie, solo desearle el bien a todo el mundo” , declaró en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

La postura de Yahaira Plasencia sobre la relación de Jefferson Farfán

Consultada sobre el romance del exfutbolista, Plasencia reiteró su decisión de no emitir comentarios sobre su vida sentimental. No obstante, le envió un mensaje positivo a su expareja.

“No tengo nada que decir. Le deseo el bien a todo el mundo. Cuando uno encuentra el amor, hay que disfrutarlo y vivirlo. Prefiero no dirigirme a alguien en especial porque es incómodo, ahora que tiene pareja”, afirmó.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán retomaron su relación sentimental

¿Yahaira Plasencia tiene pareja?

En las últimas semanas, han surgido rumores sobre un posible romance entre Yahaira Plasencia y un conocido basquetbolista. La cantante ha sido vista en Miami junto a él en diversas ocasiones, incluso asistiendo a un evento deportivo.

Sin embargo, la artista aseguró que su enfoque principal es su carrera musical. “Estoy tranquila, enfocada en mi música. Estoy tranquila, enfocada en mis cosas, se viene mucha música”, respondió sin confirmar ni desmentir los rumores.