Jennifer Aniston se lució durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2020 celebrados este domingo 5 de enero en Los Ángeles.

La actriz de 50 años compite en la categoría de Mejor actriz dramática por “The Morning Show”, una comedia dramática inspirada en el libro “Top of the Morning” y protagonizada, además de Aniston, por Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell y Mark Duplass.

La edición 77 de los Globos de Oro, abren la temporada de premios de este año. La gala, es organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y este año cuenta con “Dolor y gloria”, Antonio Banderas, Jennifer López y Ana de Armas como bazas latinas.

El Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills en Los Ángeles (EE.UU.) acogerá una ceremonia que presentará el siempre ácido y travieso Ricky Gervais en su quinta participación como anfitrión de estos galardones."Marriage Story", con seis candidaturas, parte como favorita en las categorías de cine por delante de “The Irishman” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, que tienen cinco nominaciones por cabeza.

"1917″, “The Irishman”, “Joker”, “Marriage Story” y “The Two Popes” se enfrentarán por la estatuilla a la mejor película dramática, mientras que “Jojo Rabbit”, “Knives Out”, “Once Upon a Time... in Hollywood”, “Rocketman” y “Dolemite Is My Name” competirán por el reconocimiento a la mejor cinta de comedia o musical.