Mario Irivarren, conocido por su participación en Esto es Guerra y por conducir el pódcast Good Time, realizó una grave denuncia pública al relatar que fue víctima de hostigamiento y reglaje frente a su domicilio. El hecho fue revelado durante una transmisión en vivo del programa que conduce, donde narró con detalle la tensa situación que vivió al descubrir un auto sospechoso vigilando sus movimientos.

Según relató Irivarren, todo ocurrió cuando notó un vehículo Hyundai plomo con lunas polarizadas —incluso en las ventanas delanteras, lo cual está prohibido por ley— estacionado frente a su casa. “Me estaba haciendo un reglaje, marcando mis movimientos. Y eso está notificado como un delito” , advirtió.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló la placa del auto y advirtió que presentará una denuncia formal por hostigamiento. (Foto: Captura/YT/Good Time)

El exchico reality aseguró que la situación le generó temor debido a una experiencia traumática anterior: “A mí ya me han asaltado. Una vez me encañonaron y pensé que me iban a disparar solo por ser una persona conocida ”.

Irivarren decidió enfrentar la situación por su cuenta. “Me envalentoné y fui hacia el carro. Cuando alumbro por el parabrisas, veo a dos sujetos en el asiento tapándose las caras con sus poleras ”, contó. Tomó fotos y llamó a la policía, pero los sospechosos encendieron el motor y huyeron a gran velocidad.

Irivarren dijo haber vivido una experiencia previa de asalto que lo hace tomar este tipo de amenazas con mayor precaución. (Foto: Captura/YT/Good Time)

El presentador no se detuvo ahí. “Los perseguí porque para mí eran delincuentes. Se pasaron semáforos en rojo y los perdí en la vía Expresa ”, relató, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.

Tras los hechos, Irivarren obtuvo la placa del vehículo, AWB-334, registrada a nombre de una mujer identificada como Aurora del Carmen Callirgos Cáceda. En su programa lanzó una advertencia: “ Si no quiere asumir la denuncia, dígame quién maneja ese carro . De lo contrario, el proceso legal recaerá sobre usted”.

Mario Irivarren confirmó que acudirá a la Policía Nacional del Perú para formalizar la denuncia por hostigamiento. “No les tengo miedo. Lo voy a desenmascarar porque lo que hacen es un delito ”, concluyó.