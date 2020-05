La cuarta y última temporada de “13 Reasons Why”, Netflix compartió un nuevo adelanto de cómo este drama irá desentrañando sus historias y llegando a su final. El próximo 5 de junio estará disponible la entrega en la plataforma de streaming. La misma contará con diez capítulos.

En lo que se desprende del trailer, que sorprenderá a sus seguidores, los chicos están por graduarse pero los secretos del pasado los persiguen. ¿Será hora de hablar de lo que pasó? Entre las cosas que dejarán boquiabiertos a los seguidores de la serie está el regreso de Bryce, quien aparentemente había muerto en la temporada anterior. Habrá que ver porqué decidieron los creadores de la serie traerlo de vuelta.

“En algún momento en medio de la segunda temporada, cuando quedó claro que podríamos tener la oportunidad de hacer más temporadas de esto, llegué rápidamente a un lugar donde parecía una historia de cuatro temporadas”, había dicho Brian Yorkey, uno de sus creadores, a Entertainment Weekly. Y agregaba: “Siempre sospecho un poco de los programas de la escuela secundaria que van más allá de cuatro temporadas porque la escuela secundaria dura cuatro años”.

LOS DRAMAS ANTERIORES

Al final de la temporada 3 un barco pesquero saca del agua las armas que Tyler (Devin Druid) pretendía utilizar en el tiroteo del baile de primavera. Sin embargo, esto ya no es una novedad para las autoridades ya que Ani (Grace Saif) reveló al oficial, Bill Standall (el padre de Alex), que la falsa alarma no había sido falsa pero que Clay y sus amigos evitaron que sucediera. Así que tendremos que esperar el tráiler de la cuarta temporada para saber desde qué ángulo abordarán este nuevo conflicto.

Luego que Clay es liberado, los indicios apuntan a Jessica Davis (Alisha Boe), Tony Padilla (Christian Navarro), Tyler Down (Devin Druid), Justin Foley (Brandon Flynn) y Zach Dempsey (Ross Butler), quien, aunque le dio buena golpiza, no fue el que asesinó a Bryce Walker.

En ‘Let The Dead Bury The Dead", último episodio de la tercera temporada de la serie estadounidense, Alex Standall (Miles Heizer) y Jessica encuentran a Bryce en el muelle, y a pesar de que él les entrega una cinta con su confesión e intenta disculparse, ‘Jess’ no cree en sus palabras y está dispuesta a dejarlo tirado, a pasar la noche en el frío.

Alex, en cambio, decide ayudarlo, pero una vez que logra ponerlo de pie, Bryce vuelve a ser el de siempre: amenaza con destruir a Zach y acusa a Jessica de tenderle una trampa. Y al darse cuenta que Walker nunca va a cambiar, Standall decide romper el ciclo y luego de gritarle a la cara: “lastimaste a todos los que amaba", lo empuja al agua y lo deja morir.

Montgomery de la Cruz (Timothy Granaderos) fue declarado culpable de asesinar a Bryce (Justin Prentice) aunque en realidad Monty pasó la noche con Winston Williams, un estudiante de Hillcrest. La única persona capaz de aclarar este crimen es Winston, ya que Monty fue asesinado en la cárcel tras ser declarado culpable por violar a Tyler. ¿Peleará Winston por limpiar el historial de Monty? ¿Revelarán detalles sobre la muerte de Monty?

