Series







“Boruto” 131 EN VIVO ONLINE sub español vía Crunchyroll: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 131 de “Naruto Next Generations”? Una de las cosas que más temía Boruto y Sasuke con su viaje al pasado sucedió. En el capítulo 131 de Boruto ellos se enfrentarán a Urashiki Otsutsuki. No obstante, no estarán solos contra esta amenaza.