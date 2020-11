Disney+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, anunció su llegada a Latinoamérica meses atrás. No obstante, el precio del mismo no había sido revelado. Eso cambió la noche del lunes último.

Así informó la página web oficial del servicio Disney+: “Disponible 17 de noviembre. Oferta de prelanzamiento: 1 año por PEN 220.90 (final). Promoción válida para Perú desde el 3/11/2020 hasta el 16/11/2020. Precio final anual, con descuento: PEN 220.90″.

El precio de disney+ en Perú. Foto: https://preview.disneyplus.com/pe/

(Artículo en desarrollo)