En plena era del Peak TV parece complicado elegir cuáles son las mejores series del momento, pero la industria de la televisión intentará hacerlo este domingo 20 de agosto, cuando entregue los Emmys 2020 en una gala inédita que será celebrada en el Microsoft Theatre de Los Angeles, sin ningún nominado en el recinto como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

“Peak TV” es un término que hace referencia a la sobreoferta de programas de televisión que hace imposible estar al día con todas las ficciones deseadas. Hoy es tal la competencia que es cada vez más común que casas como Netflix tengan semanas con un estreno por día, al punto que ni el más seriéfilo puede decir con orgullo que ha visto absolutamente todo.

Hasta las series nominadas al Emmy son víctimas de este fenómeno. Pueden ser las más desafiantes, divertidas o intrigantes, pero no todo el público las ha visto. ¿Por ejemplo? A continuación, algunas de las joyas que estás perdiéndote y que el domingo podrían coronarse como las mejores en distintas categorías.

OZARK

Jason Bateman es conocido por su faceta como comediante, pero como Marty Byrde no ríe ni deja reír. Marty lava dinero para un cártel mexicano, con la complicidad de su familia, aunque con el gatillo siempre en la sien. Desde la región montañosa de los Ozark, este drama muestra cómo opera el instinto de supervivencia en personas que se creían las buenas de la película, sobre todo cuando son puestas contra la pared.

¿Dónde puedo ver “Ozark”? Las tres temporadas de la serie están disponibles en Netflix, que ya la renovó para una cuarta que será la última.

DEAD TO ME

La amistad más grande nace entre una viuda y otra que dice serlo. Protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, “Dead to Me” es una oscura comedia que sigue la complicada relación entre dos mujeres que, en teoría, no tienen nada en común. Jen (Applegate) es explosiva, Judy (Cardellini) es inquietantemente tierna y ambas están rotas por dentro. La historia gira en torno a la búsqueda del o la responsable de la muerte del esposo de Jen y de los esfuerzos por ocultar lo que realmente ocurrió.

¿Dónde puedo ver “Dead to Me”? Las dos temporadas de la serie también están disponibles en Netflix, que en julio la renovó para una tercera y última entrega.

KILLING EVE

“Killing Eve” es un thriller policial muy particular. Si bien adopta la estructura de la persecución del gato al ratón, confunde los roles todo el tiempo. Qué más podría esperarse de un ratón que además es una asesina por encargo internacional. Jodie Comer y Sandra Oh encabezan este drama británico de BBC America, donde las protagonistas son tan brillantes como divertidas, cada una bajo sus propios términos. Claro está, Villanelle (Corner) del modo psicópata.

¿Dónde puedo ver “Killing Eve”? Las tres temporadas de Killing Eve están disponibles en Paramount+. Asimismo, en DIRECTV GO si es que cuentas con el servicio de cable de DirecTV. La serie ya fue renovada para una cuarta entrega.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL

A finales de los años 50, Midge Maisel es una joven madre de familia recientemente separada y la mejor comediante femenina de Nueva York. De Amy Sherman-Palladino, la misma creadora de “Gilmore Girls”, “ The Marvelous Mrs. Maisel ” es el divertido relato de una mujer telentosísima que enfrenta con mucho color y alegría los prejuicios y falta de oportunidades de su época.

¿Dónde puedo ver “The Marvelous Mrs. Maisel”? Las tres temporadas de la serie están disponibles en Amazon Prime Video, que ya renovó la comedia para una cuarta entrega.

THE MORNING SHOW

Con un elenco de lujo, “ The Morning Show ” es un drama necesario para conocer el detrás de cámara de las noticias, en este caso durante un escándalo de acoso sexual. Lanzado en el marco del movimiento Mee Too, la serie es protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, los tres periodistas y los tres en el ojo de la tormenta. ¿Victimarios? ¿Víctimas? ¿Cómplices? ¿Acusadores? Las luchas de poder y las intrigas son la constante en este enredo que tiene como escenario el matutino más visto de la televisión estadounidense.

¿Dónde puedo ver “The Morning Show”? La primera temporada de la serie está disponible en Apple TV+, mientras que la segunda se encuentra actualmente en desarrollo.

THE GREAT

Apenas un año después de la miniserie de HBO, la historia de Catalina la Grande volvió a la pantalla, aunque esta vez en forma de comedia… una comedia muy ácida. “The Great” es una sátira de la leyenda de la famosa emperatriz de Rusia, caracterizada por Ellen Fanning junto con Nicholas Hoult como su tiránico esposo. Ella es inocente pero resuelta. Él es estúpido y cero empático. Y juntos son una pareja dispareja con el puñal en la espalda del otro

¿Dónde puedo ver “The Great”? La primera temporada de la serie está disponible en Starz Play, a donde también llegaría la segunda entrega, hoy en desarrollo.

THIS IS US

Si hay una serie que debes ver en familia, con las personas que más quieres en el mundo, esa es “ This Is Us ”. De Dan Fogelman, este es un drama coral que aborda las alegrías y tristezas familiares a través de más de una generación, con tal intensidad que es inevitable sobrecogerse y evocar nuestras propias experiencias. Los Pearson son perfectos, pero la vida no lo es, y cada capítulo es una nueva lección de oro.

¿Dónde puedo ver “This Is Us”? Las cuatro temporadas de la serie están disponibles en la aplicación Fox Play, que también estrenará su quinta entrega.

THE KOMINSKY METHOD

Sandy Kominsky es un profesor de actuación que alguna vez gozó de gran popularidad pero que hoy vive de recuerdos y de una amistad a prueba del tiempo. Con Michael Douglas y Alan Arkin como figuras principales, “ The Kominsky Method ” es un retrato de la tercera edad en Hollywood, con el humor suficiente para sobrellevar la enfermedad y la muerte.

¿Dónde puedo ver “The Kominsky Method”? Las dos temporadas de la serie están disponibles en Netflix, que ya renovó el programa para una tercera y última entrega.

SUCCESSION

HBO ya no tiene “Game of Thrones”, pero al menos los juegos de poder están vigentes en “ Succession ”, el fenómeno televisivo en torno a una singular familia que es propietaria de un imperio de medios de comunicación. ¿Quién se quedará con el trono de Logan Roy? Probablemente el que más anteponga sus ambiciones que a su propia sangre.

¿Dónde puedo ver “Succession”? Las dos primeras temporadas del drama están disponibles en HBO Go, adonde también llegará la tercera una vez sea estrenada.

BETTER CALL SAUL

Para cerrar este recuento, no podía faltar “ Better Call Saul ”, la precuela de “Breaking Bad” en torno a Jimmy McGill, el abogado al que conocimos por primera vez hace 10 años como Saul Goodman. Aclamada por la crítica, la serie fue cocreada por el mismo Vince Gilligan y cuenta la paulatina transformación de Jimmy en el singular socio de Walter White y Jesse Pinkman, al tiempo de mostrar algunos chispazos de su grisáceo futuro, cuando se queda sin nada. Este podría ser el año en que por fin gane el Emmy al mejor drama.

¿Dónde puedo ver “Better Call Saul”? Las cinco temporadas del drama están disponibles en Netflix, que ya la renovó para una sexta y última entrega.

VIDEO RECOMENDADO

Aplicaciones para ver "Dark" y otras series de Netflix con tus amigos al mismo tiempo