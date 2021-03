Una de las grandes revelaciones de Netflix en 2018 fue su exitosa producción “Luis Miguel: La serie”. La biografía del llamado ‘Sol de México’, hecha en alianza con Telemundo y basada en un libro del periodista español Javier León Herrera, dejó atrás los modelos tradicionales del gigante de streaming y estrenó sus capítulos cada domingo desde el 22 de abril de ese año, dejando al borde de sus asientos a sus millones de fanáticos.

La serie producida por Gato Grande Productions, Canana Films y MGM Television Group también llevó a dos figuras al estrellato: la primera fue el actor Diego Boneta, quien fue reconocido mundialmente por interpretar al astro de la música. La segunda persona que vio afectada su carrera fue el propio Luis Miguel, cuya popularidad recibió un nuevo impulso, luego de años alejados de la atención del público debido a escándalos y problemas tributarios.

NEGOCIACIONES E INCERTIDUMBRE

El gran éxito de la serie, así como su final lleno todavía de interrogantes sin resolver, naturalmente llevó a que se hablara de la posibilidad de una segunda temporada. Pero antes de confirmar nada se tuvo que negociar con el propio Luis Miguel su tarifa para aceptar que se siga contando su historia.

“Más les vale que abran bien la cartera (a Netflix) porque para ganar-ganar, hay que pagar”, indicó en julio del 2018 el empresario argentino Carlos Bremer, quien estuvo involucrado con la inversión inicial del programa. “Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de 10 millones de dólares, a él le pagaron por la primera temporada más de 5 millones de dólares”.

El empresario también sugirió que había negociaciones relacionadas al elenco de la serie, incluyendo su estrella Diego Boneta.

El actor Diego Boneta interpreta al 'Sol de México' nuevamente en la segunda temporada de "Luis Miguel: La serie". (Foto: Netflix)

“Estaban batallando con Boneta, pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va haber?”, señaló.

Para septiembre del mismo año, Bremer señaló en otra entrevista que las negociaciones estaban casi finalizadas, pero la confirmación oficial tuvo que esperar hasta el 14 de julio del 2019, cuando el productor ejecutivo Miguel Alemán Magnani confirmó que habría una segunda parte de la serie y que los guiones para la misma ya estaban siendo revisados por el propio Luis Miguel.

“(Luis Miguel) acaba de terminar una gira muy importante por Estados Unidos. Está descansando y ahorita empieza a revisar muy fuerte todos los capítulos de la serie dos”, afirmó la cabeza de Gato Grande Productions. “Empiezan a grabar a fin de año... El primer trimestre del año que entra vamos a empezar (a transmitir)”.

En ese entonces, el alto ejecutivo también adelantó que la serie se enfocará en la temática del balance “entre ser alguien normal y una estrella”.

Sin embargo, a pesar de las predicciones, las grabaciones no comenzaron a finales del año. En diciembre del 2019, Bremer insinuó que los retrasos tenían que ver con circunstancias relacionadas a la primera temporada que disgustaron a Luis Miguel.

“Se necesitan hacer unos cambios en la gente que produjo la primera (temporada) porque se equivocaron o violaron algunas cosas que pidió Luis Miguel y quiere que cambien a algunas personas”, sostuvo. “En eso se está trabajando, creo que tan pronto se releve a la gente que no hizo lo correcto va a iniciar la segunda serie’'

GRABACIONES INTERRUMPIDAS

A inicios de enero del 2020, Netflix dispersó todas las dudas sobre la continuación de la serie, anunciando que el rodaje comenzaría en febrero del mismo año en Ciudad de México. El 11 de ese mes, el primer día de grabaciones fue inmortalizado por su estrella, Diego Boneta, quien de esta manera desapareció todos los rumores que no continuaría en la serie.

“Ya es oficial, el primer día de llamado de Luis Miguel. Estoy que no me lo puedo creer, aquí a darle con todo”, dijo un actor en un video publicado en Instagram.

El actor expresó su alegría por continuar en el proyecto: “Estoy muy feliz de estar otra vez filmándola, que es una serie que a mí me cambió la vida”, afirmó.

Sin embargo, este ambiente jovial no duró mucho tiempo. Para marzo del 2020 el avance del coronavirus COVID-19 era innegable y gobiernos de todo el mundo comenzaron a tomar medidas para combatir la pandemia. El 17 de ese mes el actor argentino César Bordón, quien en la serie interpreta al manager de Luis Miguel, Hugo López, publicó en Instagram un mensaje donde daba a conocer la suspensión de las grabaciones.

“Todo parado, hasta nuevo aviso”, afirmó Bordón, quien reveló luego que se dirigía de regreso a Buenos Aires para estar con su familia.

Para marzo se demostró que la cautela fue una sabia medida, y es que la actriz Camila Sodi, quien en la serie interpreta al interés amoroso del cantante, anunció que ella y su hija habían sido diagnosticadas con el coronavirus.

Diego Boneta y Camila Sodi en sus papeles para "Luis Miguel: La serie". Luis Miguel y Erika Camil se conocieron cuando eran niños y desde ahí nació una relación muy especial hasta que concretaron el romance. (Fotos: Netflix)

“Cada día es diferente, unos mejores que otros. Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos. Y lo único que me ha servido a diario es tener una actitud positiva y estar agradecida”, escribió la actriz sobre su convalecencia en las redes sociales.

A finales de abril, el propio Boneta dio detalles de la cancelación de las grabaciones de “Luis Miguel: La serie”.

“Nos quedamos filmando la segunda temporada y fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura. ¿Cuándo volverá? No sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar”, declaró el actor en ese momento.

Las primera etapa del coronavirus fue particularmente traumática para la industria del entretenimiento alrededor del mundo, mientras que diversas producciones quedaron paralizadas mientras se buscaban consensos sobre qué medidas eran necesarias para mantener un set seguro ante el contagioso virus.

“Una producción es un lugar con un nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti: te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono, y no lo digo sólo por mí, sino que todos podrían estar expuestos”

Boneta también reveló, aunque sin dar más detalles, que un miembro del equipo de producción habría muerto debido al virus. “De hecho una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esta seriedad pero no significa que no podamos sacarle la vuelta a ciertas cosas que sí se pueden hacer”, acotó el actor.

Un mes después, el actor anunció mediante la cuenta oficial de la serie lo inevitable: la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie” se postergaba al 2021.

EL SHOW DEBE CONTINUAR

Pero incluso con el tiempo extra, se hizo claro que se tenían que hacer cambios para lograr traer pronto a nuestras pantallas la serie. En julio del 2020 la directora Natalia Beristáin adelantó que se estaban modificando los guiones “pensando en encontrar una narrativa que permita volver al rodaje lo más pronto posible”.

Según la realizadora, al tratarse de una serie biográfica dificultaba la situación, ya que hacía que algunas de las precauciones, como las mascarillas, se vieran fuera de lugar en un programa ambientado en los 90 y en los inicios del nuevo milenio.

“Luis Miguel es de época. O sea, no vas a poner a Luis Miguel con careta y a cuatro metros de distancia de la chica con la que está teniendo una conversación. Entonces hay un montón de cuestionamientos alrededor de cómo regresar a filmar y estoy segura que habrá productoras que se lo tomen más en serio que otros”, dijo Berstáin, quien dirigió tres episodios de la primera temporada, en conversación con Cine Premiere.

Según fuentes allegadas al programa, una de las decisiones fue recortar el número de episodios de la temporada de los 12 que estaban programados a solo ocho.

SE REANUDA EL RODAJE

Recién en septiembre del 2020 se pudo reanudar el rodaje de “Luis Miguel: La serie”, pero incluso esto no estuvo libre de polémicas. Y es que a poco tiempo del comienzo del trabajo, la producción de la serie fue denunciada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México, quienes la criticaron por no firmar un contrato colectivo con la entidad, a pesar de que la primera temporada sí lo hicieron y que se habían mantenido negociaciones con el gremio desde inicios del 2020.

Esta falta, según la organización, “constituye un acto lesivo a los intereses y derechos laborales y humanos de nuestros compañeros trabajadores” que impedía que consiguieran servicios básicos como “atención médica, estancia infantil, cambios de calidad y una futura jubilación”.

Canana Films, la empresa puesta en la mira por el ANDA, respondió mediante un comunicado a El Universal donde aseguró estar comprometida con los derechos laborales de todo su personal.

“Esperamos continuar con el diálogo constructivo que se inició con la ANDA en enero de 2020”, afirmaron.

No fue la única polémica que afectó la producción, puesto que recientemente fuentes cercanas a la producción afirmaron que la estrella del programa Diego Boneta también se contagió de coronavirus, pero el equipo de producción lo mantuvo en secreto para no retrasar las grabaciones.

“Nos contaron que Diego dio positivo a finales del año pasado y decidieron mantenerlo en secreto. Tanto él como sus allegados se aislaron y fueron muy responsables, pero tuvo desacuerdos con directivos (de la plataforma), porque querían que continuara el rodaje y no lo querían notificar”, afirmó una de las fuentes a Los Angeles Times.

Cabe señalar que fuera de esta publicación, ningún otro medio ha reportado sobre una posible convalecencia del actor mexicano.

TODO LISTO

A pesar de todos los retrasos, finalmente el 23 de febrero se reveló la fecha de estreno de la serie. Este 18 de abril comenzará a transmitirse el programa, con un capítulo programado para las siguientes siete semanas. Si la serie valdrá la espera, solo el tiempo lo dirá, pero ya el actor Toño Mauri, amigo cercano de Luis Miguel, confirmó que habrá una tercera parte de la historia. Y si bien esto no tiene el peso de una confirmación oficial, tiene todo el sentido con las muchas expectativas que ha conseguido esta serie. Lo cierto es que estamos muy lejos del atardecer del ‘Sol de México’.

