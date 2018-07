Aparentemente los integrantes del elenco de Mighty Morphin Power Rangers están dispuestos a hacer una película juntos y quien está muy entusiasmado con la idea es el 'Red Ranger', Austin St. John.

Austin St. John en San Diego fue entrevistado por ComicBook y conversó sobre los Power Rangers y también acerca de la película de reunión del elenco original, guion que David Yost ya tiene en proceso y que Amy Jo Johnson quiere dirigir; siempre y cuando la historia sea buena, St John participará.

St. John ha escuchado que David Yost tiene experiencia en producción y considera que puede crear algo bastante bueno como guion para la película de los Power Rangers. "Si está bien escrito, y conociendo a esos dos, estoy seguro de que será así".

Todo apunta a que, si el guion es bueno, contará con la participación de la mayoría del elenco de los Power Rangers, quienes están listos para regresar con excepción de Thuy Trang, quien falleció en un accidente de automóvil.

Recordemos que luego de que Power Rangers llegara a su fin, St. John estuvo sirviendo en el ejército por varios años y en los últimos años regresó con los fanáticos de Power Rangers y recordó las alegrías que le brindaron sus fans.

St. Johns alegó que sabía que el programa había sido popular, pero lo que desconocía hasta hace 3 años que volvió fue el impacto que tuvo en los niños de todo el mundo ahora que son adultos.

“Les digo a ustedes que me ayudaron a volver a enamorarme con el show, no estoy bromeando. No creo que lo haya disfrutado tanto cuando estaba filmando, y es increíble ser parte de eso", dijo Austin St. John.