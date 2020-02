Este jueves falleció el sicario Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, a los 57 años producto del cáncer al esófago que padecía desde hace unos meses atrás. Velásquez fue conocido por ser la mano derecha de Pablo Escobar.

La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá en Colombia mediante un comunicado emitido por sus redes sociales. “El INPEC informa que Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye” falleció en la madrugada de hoy”, dice la misiva.

Fue en el 2017 que Netflix lanzó la serie “Sobreviviendo a Escobar, Alias J.J.” y en Colombia se organizó una campaña para que no se vea la serie inspirada en el libro de Jhon Jairo Velázquez. A él se le acusó de haber cometido al menos 300 asesinatos y participar indirectamente en más de 3 mil.

La sinopsis oficial de la serie cuenta la historia de Jhon Jairo Velázquez, mejor conocido por “alias Popeye”, durante su estancia en la cárcel, desde la captura y muerte de Pablo Escobar, hasta sus últimos años en prisión.

El actor Juan Pablo Urrego, quien interpretó a “Alias J.J” en el programa, reveló en una entrevista que se logró reunir con ‘Popeye’ para poder realizar una mejor caracterización, profundizar en el complejo personaje y entender las razones por las que ingresó al mundo del narcotráfico.

“Tuve la oportunidad de hablar con este personaje que estoy interpretando para que me contara cosas, para que me hablara (…) Nos reunimos, conversamos, él me habló de su vida, de las cosas que le fueron sucediendo, cómo fue su paso por la cárcel. Y documentándome en libros, viendo películas, documentales y conociendo la experiencia de otras personas”, dijo a Caracoltv.com en el 2017.

Urrego también indicó cuando conoció a ‘Popeye’ sintió miedo. "Al principio me dio susto, me predispuse un poco, pero cuando lo conocí fue muy amable y generoso. Lo entrevisté y me respondió todo lo que le pregunté sobre su vida, el cartel de Medellín y el por qué hicieron todo lo que hicieron”, indicó.