¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las películas taquilleras de Hollywood? No se trata solo de filmar lo que está en un guion; detrás de cada paso hay un plan meticuloso donde se consideran todas las variables posibles. Incluso para definir qué se muestra en un póster hay reuniones, discusiones que pueden ser acaloradas. Y ni hablar cuando la empresa productora se mete de cabeza en un lío mediático, lo cual trae una nueva serie de problemas.

Todas esas complicaciones ahora serán expuestas al mundo en “The Studio” de Apple TV+, serie cómica cocreada por Seth Rogen y Evan Goldberg (creadores de “The Boys”), que sigue al jefe de un estudio ficticio de películas, Continental, y su día a día para intentar sacar a flote la empresa en medio de un panorama complejo para Hollywood, marcado por la conciencia social, el auge de la inteligencia artificial y las voces que abogan por hacer más dinero antes que hacer buenas películas.

Protagoniza la serie el mismo Seth Rogen como el ejecutivo jefe Matt Remick, quien está acompañado de nombres de la talla de Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”) y Kathryn Hahn (“Agatha en todas partes”). Pero igual de sorprendente es la cantidad de artistas invitados que se interpretan a sí mismos, como Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi, Greta Lee, Ron Howard, Olivia Wilde, etc. ¿Qué tan difícil fue juntar a tantos talentos en una misma serie?

“No fue tan fácil. Siempre he sido fan de las películas que tenían un montón de gente famosa en ellas, muchos cameos”, contó Seth Rogen en una mesa redonda de medios internacionales donde estuvo presente El Comercio. “Cuando hicimos la película ‘This is The End’ [famosa por sus estrellas invitadas], vimos que a la gente le gusta reírse de sí misma y la audiencia ama eso si se ejecuta bien para la comedia”, dijo. Además, tener a actores y cineastas famosos interpretándose a sí mismos le da a la serie un halo de realidad.

De hecho, la verosimilitud fue uno de los objetivos de Rogen y Goldberg al momento de crear “The Studio”. Cada embrollo en el que se mete Remick ofrece la sensación de que podría ocurrir en el mundo real y que solo falta un ejecutivo con la suficiente temeridad (o imprudencia) para llevarlo a cabo. “Queríamos que los episodios representen con precisión Hollywood tal y como nosotros lo vemos, que todo lo que pasa en la serie sea algo que creamos que podría ocurrir”, añadió.

Pero así como Remick se mete en problemas, también puede ser un tipo competente que ha hecho millones para el estudio. El humor surge cuando ambos aspectos de su vida entran en conflicto. “Se emociona demasiado. No es especialmente coordinado o físicamente ágil, así que va a tropezar y golpearse la cabeza, caer, derramar cosas sobre sí mismo y creo que eso es divertido”, dijo el actor Ike Barinholtz, que interpreta al ejecutivo Sal, mano derecha de Remick. “Si solo fuese un mal productor y rompiera cosas, lo despedirían”, añadió. Razón no le falta, pues el personaje de Rogen toma la decisión difícil cuando nadie más quiere mancharse las manos. Tiene material de líder a pesar de todo.

Completa el elenco la joven Chase Sui Wonders como Quinn, ejecutiva al servicio de Remick que busca dejar huella en Hollywood. No espera que nadie le de nada, ella va y toma lo que quiere para hacer sus películas, incluso si con ello debe saltarse las reglas escritas y no escritas del negocio. Ella es un vehículo para mostrar el otro lado de la industria, que quiere generar cambios. Sal es su contraparte, que aboga por lo tradicional. Allí también hay una historia que la serie cuenta.