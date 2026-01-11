Golden Globes 2026: “The Studio” se lleva el premio a ‘Mejor Serie de Comedia o Musical’

En una emotiva noche, “The Studio” hizo historia este domingo 11 de enero al alzarse con el galardón a Mejor Serie de Comedia o Musical (Best Television Series – Musical or Comedy) en la 83.° edición de los Golden Globes.

La ceremonia, celebrada en el emblemático hotel Beverly Hilton, reconoció la excelencia de esta producción emitida desde el 26 de marzo de 2025 en Apple TV+.

Tras el anuncio, el productor canadiente Seth Rogen subió al escenario para recibir el galardón entre las ovaciones de sus colegas y el jurado.

Let's go, The Studio! 👏 Congrats on your big #GoldenGlobes win for Best Musical or Comedy Series! pic.twitter.com/wzSrdRKfNI — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Pese a la fuerte competencia de este año, “The Studio” logró imponerse a títulos favoritos como “The Bear”, recibiendo el mismo galardón que el obtenido por “Hacks” en 2025.

La serie está ambientada en el entorno de los grandes estudios de Hollywood y plantea una mirada crítica, con tono satírico, sobre la transformación y el ocaso de una etapa clave de la industria cinematográfica.

¿Qué series fueron nominadas a Mejor Comedia en los Golden Globes?

Abbott Elementary (Escuela primaria Abbott): Producida por Quinta Brunson para ABC/Warner Bros. Este falso documental sigue el día a día de un grupo de profesores apasionados en una escuela pública de Filadelfia, quienes enfrentan con ingenio y optimismo la falta de recursos del sistema.

Producida por para ABC/Warner Bros. Este falso documental sigue el día a día de un grupo de profesores apasionados en una escuela pública de Filadelfia, quienes enfrentan con ingenio y optimismo la falta de recursos del sistema. The Bear (El oso): Bajo la producción de Christopher Storer para FX Productions. La trama retrata el caos y la resiliencia de un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia, lidiando con el duelo y la presión profesional.

Bajo la producción de para FX Productions. La trama retrata el caos y la resiliencia de un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago para dirigir la tienda de sándwiches de su familia, lidiando con el duelo y la presión profesional. Hacks (Trucos): Una producción de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky para HBO Max. La serie explora la compleja relación de trabajo y amistad entre una legendaria comediante de Las Vegas y su joven guionista, analizando el relevo generacional en el mundo del espectáculo.

Una producción de para HBO Max. La serie explora la compleja relación de trabajo y amistad entre una legendaria comediante de Las Vegas y su joven guionista, analizando el relevo generacional en el mundo del espectáculo. Nobody Wants This (Nadie quiere esto): Producida por Erin Foster para Netflix. Esta comedia romántica se centra en el inesperado vínculo entre una podcaster agnóstica y un rabino poco convencional, desafiando las expectativas sociales y las diferencias culturales.

Producida por para Netflix. Esta comedia romántica se centra en el inesperado vínculo entre una podcaster agnóstica y un rabino poco convencional, desafiando las expectativas sociales y las diferencias culturales. Only Murders in the Building (Sólo asesinatos en el edificio): Producida por Steve Martin y Martin Short para Hulu/Disney+. La historia sigue a tres vecinos obsesionados con los “true crime” que terminan investigando misteriosos homicidios ocurridos dentro de su propio edificio en Nueva York.

Producida por para Hulu/Disney+. La historia sigue a tres vecinos obsesionados con los “true crime” que terminan investigando misteriosos homicidios ocurridos dentro de su propio edificio en Nueva York. The Studio (El Estudio): Una producción de Seth Rogen y Evan Goldberg para Apple TV+. Se trata de una sátira mordaz sobre el funcionamiento interno de Hollywood, enfocada en los retos y excentricidades de los ejecutivos que intentan mantener a flote un estudio de cine.

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria y la excelencia artística, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron condecoradas con los premios de honor de los Globos de Oro 2026, el pasado 8 de enero.

Mirren, cuya carrera abarca más de seis décadas, recibió el Premio Cecil B. DeMille, un galardón que desde 1952 ha distinguido a leyendas como Sidney Poitier y Barbra Streisand. La actriz británica fue presentada por Harrison Ford.

Por su parte, Parker, mundialmente reconocida por su papel de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ y su secuela ‘And Just Like That’, fue honrada con el Premio Carol Burnett.

“Este premio significa muchísimo”, sostuvo Helen. “Me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes”, dijo por su parte Jessica.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo se pudo ver los Golden Globes desde Perú en 2026?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.