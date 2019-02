"The Umbrella Academy": ¿qué significa el final de la temporada 1 de la serie de Netflix?

"The Umbrella Academy" es la nueva apuesta de Netflix para seguir la misma fórmula de Marvel Studios en la pantalla chica. Inspirada en el cómic escrito por Gerard Way e ilustrado por Gabriel Bá, "The Umbrella Academy" cuenta la historia de un grupo de superhéroes adoptados, que muchos años después de su separación tienen que reunirse por el fallecimiento de su padre adoptivo.

A poco tiempo de su estreno, muchas personas en la plataforma ya han terminado de ver los 10 episodios que componen su primera temporada. Sin embargo, la mayoría aún no logra entender lo que sucedió al final, ya que Netflix dejó un gancho abierto y cerrado a la vez.

En este artículo se tratará de explicar el significado del final, qué es lo que sucedió y también un poco sobre el futuro de la serie. ¡Atención! Alerta de spoilers más adelante de todos los capítulos de "The Umbrella Academy".

¿Qué significa el final de The Umbrella Academy?

El final de "The Umbrella Academy" presenta un definitivo adiós a la raza humana, pero también llega a un final abierto para los hermanos Hargreeves que sobrevivieron. La escena inicial del final abre con un “tiempo atrás” donde Sir Reginald Hargreeves, mejor conocido como The Monocle, está junto a una mujer moribunda.

Ella le dice “encuentra a alguien que lo ame tanto como lo hice yo” a la vez que se observa por la ventana cómo una nave deja un mundo en decadencia. Aquí se confirma algo que los lectores del cómic saben hace mucho tiempo: Reginald Hargreeves es un alien. ¿Qué significa para la historieta? Prácticamente nada, es mencionado una vez y luego pasa desapercibido.

Por el contrario, en la serie este hecho es trascendental para entender por qué todo le parece tan nuevo a él. Afortunadamente, él encuentra un nuevo hogar y una nueva dueña para el violín, cuando la joven Vanya le pregunta si puede tocarlo.

Al final, esto desencadena que Vanya se convierta en una poderosa arma para el fin del mundo. En los cómics esto también sucede, pero The Umbrella Academy se une para detenerla y logran hacerlo. Para la serie de televisión, luchan contra ella pero no logran detener la catástrofe por la que su padre los reunió.

Ante todo esto, Number Five sugiere que si todos se unen de las manos, podrá retroceder el tiempo lo justo para prevenir todo este desastre. Si bien él ya había viajado en el tiempo anteriormente, el hecho que estuvo atrapado por 30 años en el futuro fue por una simple razón: no sabía cómo regresar.

No obstante, lo logran, y viajan en el tiempo junto a una Vanya inconsciente dejando atrás el apocalipsis. Ante este escenario, la serie termina con un final, como se mencionó anteriormente, abierto y cerrado a la vez. Nada puede detener la destrucción del mundo en esa línea temporal, pero… ¿a dónde se fueron los hermanos Hargreeves?

Esta última pregunta podría ser suficiente para que "The Umbrella Academy" tenga una segunda temporada, contando la aventura que les depara a los hermanos Hargreeves para detener el fin del mundo. La duda se mantiene, por lo que será cuestión de tiempo para que Netflix renueve la serie o deje esta historia incierta para la pantalla chica.