La actriz peruana Sylvia Majo protagonizó el cortometraje 'Ovejas y Lobos’, dirigido por Alex Fischman, que será estrenado de manera gratuita en la plataforma Vimeo el próximo 23 de julio.

De ese modo, la producción fue seleccionada en más de 25 festivales internacionales, entre ellos figuran el Clermont-Ferrand International Short Film Festival (Francia), Palm Springs ShortFest (Estados Unidos) y el Raindance Film Festival (Reino Unido), así como en eventos realizados en Lima, México y España.

Ovejas y Lobos

En la historia, Majo interpreta a una madre que experimenta la pérdida de su hijo en medio del conflicto armado interno. Su interpretación le valió el Premio a Mejor Actriz en el First Run Film Festival de la NYU Tisch School of the Arts (Nueva York, EE. UU.).

“No creo en la memoria emotiva, sino en estar presente. Ensayo cada escena construyendo acciones, entornos, sin forzar el dramatismo. Eso permite que todo fluya con naturalidad”, dijo la actriz.

El cortometraje tiene una duración de menos de 20 minutos y fue producido en Perú. La distribución en línea busca ampliar su alcance a audiencias que no pudieron verlo en salas o festivales.

“Desgraciadamente, hay historias de desaparecidos en todo el mundo. Sentí la emoción de la gente al ver el corto, sus abrazos, sus comentarios… Me di cuenta de lo universal de esta historia” , agregó Majo sobre esta producción.

Sylvia Majo es una actriz peruana de 56 años, y participó en destacadas producciones como 'Misterio', 'Los otros libertadores' y más | Foto: Difusión

Durante el recorrido internacional del filme, el equipo ha recibido comentarios del público en diferentes países, resaltando el valor narrativo de la historia y el desempeño actoral.

Sylvia Majo ha señalado su interés en continuar desarrollando proyectos fuera del país. Actualmente, se encuentra evaluando propuestas en el extranjero como parte de su crecimiento profesional.