El drama que sufrió ‘Bruno Mars’ mientras participó en ‘Yo me llamo’ Colombia

Yo me llamo Colombia 2022 sigue manteniendo buen rating pese a que se anunció el final definitivo de la producción emitida por Caracol TV . Sin embargo, gala a gala los participantes destacan por su gran habilidad en el canto e imitación.

Uno de ellos fue el doble de Bruno Mars (Junior Cuesta), quien lamentablemente quedó fuera de los finalistas que competirán esta semana para saber que participante tocará la gloria en la última temporada.

Tras su salida, el artista fue invitado a ‘Día a día’ y reveló detalles que muy pocos sabían y que estaba atravesando detrás de cámaras.

El joven reveló que durante la pandemia generado por el coronavirus llegó a las instalaciones de ‘Yo me llamo’ y que él fue uno de los más afectados, pese a que cada capítulo se realizaba con una semana de intervalo.

“Nos golpeó el COVID y lo primero que me afectó fue la garganta, la sentía nublada todo el tiempo”, comentó inicialmente. Seguido a ello comentó lo más el momento más crudo de la historia:

“En las noches yo lloraba allá en mi habitación. Lloraba y lloraba porque yo mismo me decía que no iba a poder”, precisó.

Además, indicó que le tocó esforzarse el doble de lo normal porque “las canciones de Bruno Mars son muy exigentes” pese a no estar al 100 %.

“Tuve que salir a hacer algunos ‘shows’ con mi voz a la mitad… Fue bien complicado porque mi voz no respondía y se me iba el mundo; yo veía que todo pasaba muy lento. Yo sentía que me recuperaba, pero mi voz no”, detalló.

Y concluyó que su drama fue tal que lo hizo tomar decisiones extremas para seguir en competencia: “En una noche de eliminación me dije que así me tenga que quedar sin voz, lo tengo que dar todo”.

Tras quedar eliminado de la competencia concluyó: “Sentía la nostalgia de salir, de dejar a mis compañeros y de pensar de que me quedé en la orilla. Pero eran lágrimas solo de felicidad… Por alcanzar a estar entre los 4 finalistas ya me siento el ganador de ‘Yo me llamo’”.