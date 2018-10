"OT 2018": Tom Walker y Carlos Jean son los invitados de la Gala 6

La gala 6 de "Operación Triunfo" será decisiva para Damion y Marta, quienes se enfrentarán para mantenerse en competencia. Pero, además, los invitados de la noche se convertirán en un buen plato de fondo. El compositor escocés Tom Walker y el jurado invitado, Carlos Jean, confirmaron su participación.

El programa contará con la visita de Carlos Jean, quien será parte del jurado; recordemos que el cantante, DJ y productor musical ya tiene experiencia, pues en la Gala 10 de "OT 2017" ocupó el mismo lugar.

Carlos Jean es uno de los músicos españoles más reconocidos, ha trabajado junto a estrellas de la música como Alejandro Sanz, Shakira, Fangoria, Raphael y Miguel Bosé. Además, sus producciones han estado nominadas en muchas ocasiones a los Grammy, Goya, Grammy Latinos y Premios 40 Principales.

Otro de los invitado de esta Gala número 6 será el cantante y compositor escocés, Tom Walker, quien debutó como músico en el 2016 con su tema "Sun Goes Down". En el 2017 lanzó "Leave a Light On", tema con el que su carrera musical se eleva; y ahora está preparando su próximo álbum a estrenarse en el 2019.

Recordemos que esta Gala 6 nos traerá al quinto eliminado de "Operación Triunfo 2018", Marta estará defendiendo su permanencia con su interpretación de la canción de Michael Jackson, "Leave Me Alone"; mientras que Damion, tratará de gustarle al público con el tema "God's Plan" de Drake.

Así fue el segundo pase de micros de los sentenciados de la Gala 6 de "OT":

Marta en su segundo pase de micros. (Fuente:OT)