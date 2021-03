Las restricciones se han flexibilizado y ahora podemos salir a disfrutar de los encantos de la ciudad, siendo responsables y acatando las medidas de higiene y distanciamiento social para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos.

En este panorama, hoteles Marriott International propone a los peruanos, cinco planes en Lima para salir de la rutina, ya sea solo, en pareja o con los pequeños.

1. Disfrutar de la experiencia Barbie: Una aventura con mucho color rosa y diversión le espera en el Barbie room que tiene JW Marriott Lima. El hospedaje en esta vibrante habitación está disponible en paquetes que además incluyen desayuno, amenidad especial, muñeca de regalo, acceso a la piscina, estacionamiento y wifi. Más información en (01) 217 7000.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

2. Cine en burbuja: ¿Qué tal disfrutar de una película o serie favorita en un espacio privado para usted y su familia mientras se refresca con chilcanos ilimitados y un piqueo? Este es el plan que propone Courtyard Lima Miraflores con su paquete especial de verano, que además contempla alojamiento, desayunos, estacionamiento y wifi. Más información en (01) 625 3838.

3. Redescubrir el Centro Histórico: La cuarentena nos hizo valorar actividades que antes dábamos por sentado y nos motiva a reconectarnos con rincones mágicos de nuestra ciudad, uno de ellos es el Centro Histórico. ¿Qué mejor manera de disfrutar de este sitio que hospedándonos ahí? Por eso Sheraton Lima Hotel lanzó una tarifa especial para peruanos, la cual contempla un late check out a las 4 p.m. Más información en (01) 315 5000.

4. Pícnic en un rooftop: Esta experiencia única, especial para parejas, está disponible en el Fairfield by Marriott Lima Miraflores a partir de un atractivo paquete que además de la tradicional canasta –con sándwiches, limonada azul, fruta, botellas de agua o gaseosa, vino blanco o tinto, piqueo a elección, frutos secos, parfait de frutas y juegos de mesa– incluye hospedaje, desayuno y 15% de descuento en el menú de room service, así como early check in, late check out y upgrade de habitación sujeto a disponibilidad. Más información a (01) 516 0420.

5. Día de relajación: Deje sus preocupaciones en la piscina climatizada del Westin Lima Hotel y disfrute de un día de relajación. Para un descanso placentero, este hotel lanzó un stay pass que además del acceso a la piscina incluye alojamiento, desayuno para dos personas, crédito de $10 en alimentos, estacionamiento de cortesía, 15% de descuento en Fitness Room y piscina de tratamiento, así como early check in y late check out, por lo que disfrutará de 15 horas adicionales en la propiedad. Más información 5186500.

Más allá de Lima

A pocas horas de la capital y ubicado frente al mar, Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort ofrece una tarifa especial para peruanos que se hospeden 7 o más en sus amplias habitaciones con terraza privada.

En Cusco, a unos pasos del Centro Histórico, JW Marriott El Convento Cusco lanzó una tarifa especial de hospedaje para peruanos en sus habitaciones renovadas, con desayuno y wifi incluido. El público podrá participar de las actividades del hotel que no requieren costo adicional, por ejemplo: el tour del monje, las clases de ceviche o las visitas al mercado acompañado del chef, entre otras.

Otra opción cerca del Centro Histórico es Palacio del Inka Luxury Collection Hotel, que estará disponible a partir del 12 de marzo, igualmente con tarifa especial para peruanos, la cual incluye desayuno y wifi. Adicional, le dará la bienvenida con un paquete de dulces en la habitación y late check out, así como la posibilidad, según disponibilidad, de un upgrade de categoría.

En el Valle Sagrado, quienes se hospeden un mínimo de tres noches con la propuesta Stay Longer, de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa a partir del 12 de marzo, obtendrán beneficios como el desayuno diario para dos personas, wifi, descuentos en servicios de Venturia, y experiencias locales dentro del hotel, por ejemplo, degustación de cerveza artesanal o acceso a la piscina de tratamiento. Además, según disponibilidad, podrán hacer el check out hasta las 4 p.m. y recibir un upgrade de habitación.

Paralelo a las propuestas, Grupo Libertador, propietario de Westin Lima Hotel & Convention Center y los tres Luxury Collection, lanzó una membresía anual dirigida a peruanos llamada Libertador Time, que otorga beneficios exclusivos en alojamiento, restaurantes y spa, así como atención personalizada, válida para usar en Westin Lima & Hotel Paracas.

Los hoteles de Marriott International asisten al huésped con laboratorios locales para que puedan realizarse prueba PCR, en caso de ser necesario.

