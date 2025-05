La Librería de Lima no es solo una librería anticuaria, sino que aspira a ser un nuevo espacio cultural en el Centro Histórico de Lima. La gala inaugural de este jueves 29 de mayo comenzará a las 7:30 p.m. con las palabras de bienvenida de Elmer Valencia (jurista y padrino de la Librería de Lima) y el corte de cinta por parte del gestor del espacio Gean Paul Salazar Gómez. Luego ello se realizará un conversatorio con la escritora, socióloga e investigadora Linda Lema Tucker, autora de importantes libros entre ellos “Libertadoras de la Independencia del Perú, Junín y Ayacucho” (2024); el novelista, dramaturgo y guionista, premio FIL Lima 2023, Cronwell Jara, autor de “La vida de Pancho Fierro” (2021); y el escritor, historiador del arte y curador de arte de diversas exposiciones de arte amazónico, Alfredo Villar, autor de la novela “Papá Huayco” (2024).

El cierre musical estará a cargo del pianista clásico Luis Flores Sánchez, egresado del conservatorio regional de música “Carlos Valderrama” de Trujillo, además de contar con la declamación de Lourdes Bermeo y el fin de fiesta con la agrupación Lima & Son. El ingreso es libre.

Inicios de la librería anticuaria

La familia de Gean Paul Salazar siempre ha estado relacionada a la compra-venta y recolección de libros antiguos y antigüedades como cuadros, adornos, espadas y bayonetas. La vena librera le viene del lado matriarcal de su familia “mi madre vendía libros en la Plaza San Martín, como muchos libreros, en el suelo. Yo tendría cinco años. Mi abuela, además, vendía revistas en el pasaje Malambo. Ellas me llevaban y yo las ayudaba”.

Por otro lado, la melomanía le fue heredada por su abuelo “él vendía discos de vinilo en Quilca y se dedica a la música”. Antes de posicionarse en la casona de jirón Cailloma 843, la librería tuvo otro nombre y otros dos pequeños locales temporales en las cuadras 8 y 9 de Jr. Camaná. “Tuve la idea de poner una tienda. Empecé con pocos libros. Tuve suerte. Compré una cantidad y trataba de llenar los estantes. Mi madre al principio me ayudó a seleccionar y valorarlos”. Con los años Salazar Gómez adquirió mayor experiencia y pericia en la valoración de piezas únicas y coleccionables “primero investigo los libros. Siempre estoy viendo el valor del libro en el mercado y hago la comparación con España y México”.

Como todo librero de abolengo ha tenido en sus manos los bizarros e incunables de los cuales no ha querido desprenderse “uno de ellos fue un quechuario de 1610 impreso en Juli (Puno). He tenido Las Leyes de Indias en varias ocasiones y también la firma de José Carlos Mariátegui en la primera edición de La escena contemporánea (1925). Actualmente me han llegado el libro de fotografías de tarjetas de visitas del siglo XIX, donde aparecen Ramón Castilla y Toribio Pacheco, personajes importantes de la época; y el Atlas Geográfico del Perú de Mariano Paz Soldán, impreso en el período de Ramón Castilla y del cual existen poquísimos ejemplares”.

La librería anticuaria se encuentra ubicada en el Jr. Cailloma 843, el objetivo social de la librería es devolverle el ornato y contribuir a la recuperación de espacios emblemáticos para la cultura, “en jirón Cailloma han vivido muchos personajes ilustres, entre ellos, Luis Alberto Sánchez”.