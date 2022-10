8 / 11

La cafetería es el lugar perfecto si quieres comenzar tu día con energías, ya que brindan postres, sandwiches, smoothies y una variedad de cafés. Por las tardes, ofrecen cocteles y cervezas artesanales. ¿Dónde? Jr. Ica 153. El horario va de lunes a jueves de 9 a.m. a 12 a.m., viernes y sábados de 9 a.m a 12 a.m. y domingos a las 6 p.m. (Foto: IG @panchofierro.oficial).