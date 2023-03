5 / 6

Otra de las plataformas virtuales de voluntariado es Help Stay, el cual opera en más de 100 países. Algunos de ellos con España, Australia, Tailandia y Estados Unidos. Al entrar a la página encontrarás diversos tipos de voluntariado, por ejemplo, en construcción, temas medioambientales, enseñanza de idiomas, cuidado de animales, ayuda en proyectos de construcción y de agricultura. Al igual que las páginas anteriores, debes crear una cuenta en la página web de Help Stay y pagar una membresía que va entre los 36 y 46 dólares. Luego, crear un perfil con información personal y en qué países te gustaría hacer el voluntariado. Los requerimientos van de acuerdo al voluntariado que elijas. Recuerda que debes cubrir los pasajes de ida y vuelta como el pasaporte actualizado o la visa si se requiera. (Foto: FB/ Help Stay)