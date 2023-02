Se viene un mes lleno de mucha energía. La claridad por fin llegará a ti para ayudarte a tomar importantes decisiones y ponerte manos a la obra. Cáncer, si esperabas una señal, esta, ahora es tu momento de brillar y reforzar aquellas relaciones o situaciones que necesitaban de un empujón para mejorar. Aprende cómo manejar y administrar tu tiempo y energía este mes chequeando aquí tu horóscopo.

Días mágicos

Del 4 al 16 , el nuevo tránsito de la Luna te hará sentir más motivada y llena de poder para convencer a los demás y lograr aquello que esperabas.

El 8 y 9 tu intuición estará en su mejor punto en temas de dinero. Presta atención a tus sueños y sigue tus corazones estos días.

El 20 se proyecta como un buen día en términos de dinero. Recibirás un aumento de sueldo o beneficio económico que podría venir de cualquier lado (familia, trabajo o incluso el Estado). También, a partir de esta fecha, será importante que empieces a bajar el ritmo de tus gastos, no dilapidar tu dinero ni bien lo recibas.

El 23 Saturno ingresa a tu octava casa y creará cambios de actitud en ti. Sobretodo en el ámbito sexual, ya que el magnetismo y el buen sexo serán fundamentales.

Amor

Marzo se perfila como un buen mes para el amor. Si estás soltera, la buena suerte te acompañará. Desbordarás carisma a donde sea que vayas, así que es muy probable que atraigas a una que otra persona interesada en ser más que un amigo. Aprovecha la oportunidad, tal vez podrías dar con tu alma gemela . Alguien con quien sientas una conexión tan especial que te haga sentir libre de compartir y que busque lo mismo que tú. Si das con alguien así, no te apresures y responde con calma.

Si tienes pareja, te mostrarás mucho más atenta, detallista y sacarás tu lado romántico . Esto hará sentir mucho más segura a tu pareja y les ayudará a fortalecer su conexión. Intenten nuevas formas de compartir tiempo juntos para llevar su relación a otro nivel. Tal vez, en temas relacionados a lo intelectual o espiritual puede ayudarlos a fortalecer esa complicidad.

Trabajo y dinero

Por fin llega el momento en que tu jefe o superior note el potencial en ti, sobre todo para liderar, así que puede que recibas una propuesta laboral que te hará crecer a nivel profesional, económico y personal. La confianza en ti misma crece, aprovéchala para dar el primer paso a mejorar el ambiente laboral.

Marzo será un mes de éxitos profesionales que vendrán acompañados de aumentos en el ámbito financiero . El dinero ya no será un problema mayor para ti, ya que has aprendido a administrarlo de forma inteligente. Aún así, siempre hay una oportunidad de que tú seas ese alguien parte de la minoría que esté en aprietos económicos. Si es así, puede que sea un inconveniente relacionado a tus deudas, tal vez algunas no lleguen a ser saldadas en su totalidad.

Si tu situación financiera se perfila definitivamente favorable y tienes dinero extra para invertir, hazlo. Tu buena intuición te hará ganar dinero.

Salud

Puede que los primeros días sientas que tu salud va relativamente bien, pero las últimas semanas te darás cuenta de que algo podría estar yendo mal. Puede que el cansancio del día a día se convierta en un problema mayor. Aprender a priorizar tu salud será la clave para recargarte de una buena dosis de energía.