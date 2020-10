View this post on Instagram

Feliz San Valentín 💕 Con tilde, les pedimos. Es aguda terminada en N. También les pedimos que antes de pensar en estar con alguien se miren un ratito. Que para estar bien con el mundo tienen que respetarse y quererse primero. Que la única manera de brillar es siendo feliz. Y para ser feliz hay que comenzar por una misma. Esperamos que no las agarren de cojudas en el camino. Y si lo hacen, ojalá lloren a más no poder. Hacerlo cura y los bajones siempre llegan. Pero please con rímel waterproof porque estar toda chorreada nada que ver (eso lo dijo Mary Sun). Esperamos también que quieran mucho y que quieran bien... si finalmente eso es lo que les dice el corazón. Pero tampoco se regalen porque un poco más y les ponemos un moño en la cabeza y las mandamos por Rappi (eso también lo dijo ella). Conclusión: no hay guía en el amor. Nadie les puede decir qué hacer y menos qué sentir. Pero en la relación que tienen con ustedes mismas, sí podrían salir ganando. No se vayan a sacar la vuelta nomás, serían bien pelotudas. - ¡Mary Sun, basta! - Ok... Era una pequeña bromita 😂 Las queremos 💜