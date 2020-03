Selena Gómez es una de las tantas artistas de la industria musical que en los últimos días se ha encargado de compartir soporte y consejos para todos sus fans en redes sociales, en el marco de la pandemia por coronavirus en el mundo. De hecho, hace apenas unos días se unió al “Safe Hands” challenge, en el cual enseñaba la forma correcta de lavarse las manos con un divertido video, que al día asciende a más de 5 millones de visualizaciones.

Además, con motivo del lanzamiento de su nueva canción “Dance Again”, informó que parte de las ganancias que generen las piezas de su tienda de merch para fans, será donado en beneficio de la fundación “MusiCares COVID-19”.

Para hacer más llevadero el aislamiento en casa, Gómez también compartió sus preferencias para entretenerse, desde títulos de películas hasta podcast interesantes. Aquí va la lista:

Películas:

- El hombre invisible

- Jeniffer’s Body

- American Hustle

- Uncut Gems

- Clueless

- Sugar and Spice

- After The Wedding

- Election

- Zodiac

- Flirting With Disaster

Shows de Tv:

- The Morning Show - Good Girls

- The Servant - SNL

- The Mind Explained

Música:

- If The World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels

- You Say – Lauren Daigle

- Snowchild – The Weeknd

- The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes y Elevation Worship

- The Box – Roddy Ricch

Libros:

- Becoming – Michelle Obama

- The Undocumented Americans –Karla Cornejo Villavicencio

- Signs – Laura Lynne Jackson

Podcasts:

- On purpose with – Jay Shetty

- Wait, wait… Don’t Tell Me – NPR

- A New Earth – Oprah y Eckhart Tolle

