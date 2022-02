Londres se vistió de gala ayer por la noche para celebrar la ceremonia de los BRIT Awards 2022. La alfombra roja del O2 Arena reunió a distintas celebridades, quienes asistieron a la velada desfilando glamurosos atuendos dignos de la ocasión y uno de los personajes que se robó el show fue Adele.

La cantautora británica fue uno de los personajes más anticipados para la noche de premiación, y es que después de un largo tiempo fuera de los reflectores, Adele hizo un comeback que incluyó nuevos temas musicales, cápsula personal y un espectacular cambio de look. Anoche en los premios BRIT, volvió a deslumbrar con un dramático vestido de gala.

Adele realizó su primera aparición en la alfombra roja para la temporada de premiaciones de 2022 luciendo un vestido personalizado de Giorgio Armani Privè. Se trató de una pieza de terciopelo negro con un pronunciado escote en ‘V’ en tul y con diseño de lunares. Para completar su look, la intérprete de Easy on Me llevó unos brillantes aretes colgantes, maquillaje estilo soft glam y el cabello peinado de costado con ondas suaves de medios a puntas.

Simple pero sofisticado, el atuendo de Adele no solo fue uno de los mejores de la alfombra roja, sino que también fue digno de la gran noche que vivió al triunfar en las categorías más importantes del evento. La cantante fue galardonada con el premio ‘Artista del Año’, ‘Canción del Año’ por su tema Easy on Me y ‘Álbum Mastercard del Año’ gracias a su obra ‘30′, hecho que elevó a doce la cantidad de estatuillas BRIT que posee la estrella.

Otros de los atuendos que Adele lució durante la velada fueron un vestidito negro de Marianna Senchina para aceptar uno de sus tres premios y una increíble pieza de Valentino para cantar sobre el escenario. No obstante, ya que hablamos de Adele, este no fue un vestido de Valentino cualquiera, en realidad fue creado solo para ella por el director creativo Pierpaolo Piccioli. Los hombros descubiertos, el detalle de volantes y el color verde dorado que cambia con la luz, más los zapatos Valentino Garavani, convirtieron a la cantante en la reina de la noche.

