La estrella del k-pop y miembro de Blackpink, Jennie, reaparece en los ‘fashion shows’ para el lanzamiento de las nuevas colecciones de las marcas francesas de lujo Chanel y Jacquemus. El primero fue en la gala de la Semana de la Moda en París y el segundo en un exclusivo desfile en una isla en Hawái. Jennie se robó el show en ambas ocasiones con los increíbles looks que lució, haciendo honor a su título de la “it girl” del momento.

Jennie en Hawái para Jacquemus

El desfile de Jacquemus para el lanzamiento de su colección primavera/verano 2022 titulada “Le Splash”, fue toda una experiencia paradisíaca y Jennie dio fe de ello a través de las fotos que compartió con sus seguidores en Instagram.

Durante la pasarela en la arena de las playas de Oahu en Hawái, la cantante ocupó la primera fila junto a celebridades como SZA y destacó al apostar por un look totalmente rosa: combinó un crop top de cuadros con una maxi falda de rayas a la cadera, ambos tejidos y en variaciones del rosa bebé al fucsia.

Complementó el look con unas sandalias fucsias del modelo Les Carrés Ronds y un bolso de asa circular de Le Sac.

Jennie en la Semana de la Moda en París para Chanel

Como digna embajadora global de Chanel, era obvio que Jennie iba a estar presente en el desfile de la casa de modas francesa. En esta ocasión, la gala fue por el lanzamiento de la colección otoño/invierno 2022-23 durante la Semana de la Moda en París.

La estrella surcoreana fue vista en la primera fila del show junto a la modelo francesa Caroline de Maigret, quien también es embajadora de la casa. Para esta ocasión, Jennie apostó por un look negro con pequeños detalles que le dieron un aire tierno.

Combinó un crop strapless en tejido escocés con una minifalda velvet y una chaqueta ancha a luego, todos, por su puesto en color negro. Complementó el look con unos zapatos abiertos de plataforma, medias blancas con moños, anillos dorados, collares largos en capas y un mini bolso de Chanel.

Jennie amó este look y la colección de Virginie Viard para Chanel. Así lo hizo saber en las fotos que compartió en redes: “Obsesionada con este look 🖤”, “Bravo @virginieviard @chanelofficial 🎀 Otra hermosa colección que no puedo esperar para usar. Merci 🤍” fueron algunos de sus comentarios.