El anfiteatro de la Quinta Vergara en Chile se vistió de fiesta para celebrar la 62ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Como muchos esperaban, el talento peruano se hizo presente en los escenarios de la mano de la joven cantante de pop andino, Milena Wharton, quien conquistó la noche con un llamativo look que mezclaba su particular y contemporáneo estilo con su amor por el Perú.

El segundo día del festival fue el primero de Milena, ya que también era la primera vez que pisaba el escenario de Viña del Mar. Con su éxito “Warmisitay”, la cantante de 22 años concursó en la categoría de Competencia Folclórica, llevándose el segundo lugar.

El look de Milena Wharton en Viña del Mar

Fiel a su propio y particular estilo, Milena Warthon llevó un look inspirado en sus raíces andinas. El atuendo que lució sobre el escenario estuvo compuesto por un corset con una rosa (similar a una escarapela roja) y una mini pollera con brillos, la prenda estrella de sus looks. El llamativo atuendo fue elaborado por la diseñadora peruana Catherine Rojas.

(Foto: IG @tiniperuoficial)

El conjunto rojo fue la estrella del look que complementó con zapatillas blancas, largos guantes de mesh brillante y aretes rojos del mapa del Perú en miniatura. A juego con su look, las bailarinas de Milena también llevaron atuendos similares compuestos por una mini pollera metalizada, corsets transparentes, guantes largos y zapatillas blancas. Dando como resultado una estética fresca y colorida que combina las últimas tendencias en moda con prendas tradicionales del Perú .

Si bien la joven cantante no se llevó el primer lugar a casa, vivió una increíble experiencia (incluso conoció a Tini) y, ciertamente, dio un statement de moda con su particular estilo. Puedes ver su presentación en el siguiente enlace.