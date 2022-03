Desde su estreno a mediados de 2019, la serie original de HBO tuvo gran repercusión en la generación Z. A diferencia de otros dramas adolescentes, Euphoria destaca y llama la atención por el alto nivel de aceptación que ha alcanzado en los centennials. Con una narrativa que aborda traumas, adicciones, relaciones sexuales, uso de redes sociales, disforia de género y mucho más, su fiel audiencia y numerosos expertos en la industria, ya han catalogado a la serie como un fenómeno cultural. Para profundizar sobre el tema y su vínculo con la industria de la moda, conversamos con Jorge Juárez, antropólogo visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El efecto Euphoria

Con una notable representación femenina en el elenco, es innegable que la serie del momento retrata situaciones propias de la adolescencia y el camino hacia la madurez. Probablemente, el nivel de intensidad dista un tanto de la realidad, pero ello no representa un obstáculo para comprender el enfoque y mensaje final de la producción americana. En tiempos donde el movimiento de viralización se encuentra en auge, podemos afirmar que gran parte del contenido representado en Euphoria se ha vuelto viral tanto en los medios digitales como en el estilo de vida de los sectores más jóvenes de la sociedad. “La generación Z sigue muchas tendencias globales y ahora lo que es popular en el extranjero no tarda más de un día en convertirse viral a nivel mundial, esto incluye también al Perú”, señala Juárez.

El especialista en temas de humanidades nos comenta que las series, hoy más que nunca, influyen en el comportamiento humano, pues cobran sentido porque muchas veces se encargan de resolver problemáticas irresueltas en la sociedad. “Desde la ficción, se logra visibilizar ciertos temas dejados de lado durante muchos años y al mismo tiempo, se crea una realidad ideal que puede ser lo que finalmente permite que las producciones televisivas resuenen con las grandes masas”.





De actrices a íconos de moda

En esa misma línea, las actrices estelares se vienen convirtiendo en íconos no solo por el discurso o posición que mantienen dentro de sus roles actorales, sino también por la estética que proyectan. El experto deja claro que el vínculo entre las series y el consumo es real. “Las series como Euphoria recogen estéticas existentes, no es que se inventen todo lo que vemos en la pantalla. Lo que hacen es también recoger estilos actuales y propios de determinados grupos sociales”, indica Juárez.

Somos conscientes que vivimos en una época en la cual ya no se evidencia un estilo de vestir estrictamente definido. La fluidez de género, la diversidad sexual y la deconstrucción de estereotipos son temas que han aportado y enriquecido la forma de expresión visual por parte de los centennials.

Según el filósofo y ensayista español, José Ortega y Gasset, la moda se comporta como un fenómeno de integración y un modo de expresión que se ve potenciado mediante los medios de comunicación. Al aterrizar dicha definición en la actualidad, podemos reconocer que la forma de vestir por parte de las figuras de Euphoria las posicionan como referentes para la generación Z. Sydney Sweeney, Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie y Barbie Ferreira son los nuevos íconos de la moda y el estilismo de sus personajes son fuente de inspiración para millones de seguidores.

Esto ha generado que las carreras de las actrices de Euphoria despeguen en la industria de la moda. Zendaya, quien ya tenía un espacio dentro del mercado internacional, no ha hecho más que avanzar a pasos agigantados desde su protagónico en la producción de HBO. Caso más sorprendente es el de Chloe Cherry, actriz que interpreta a ‘Faye’ en la segunda temporada, que se ha convertido en una modelo de las grandes casas de moda. En tan solo meses, Cherry ha sido firmado por la agencia de modelos Anti-Agency y ha conquistado las pasarelas de Nueva York, Londres y Milán. Barbie Ferreira es otra de las preferidas por el medio, que ya ha lanzado colaboraciones con firmas como Simone Rocha y ha sido protagonista de medios internacionales como Vogue o Allure.

Sobre el vestuario y la moda en Euphoria

La diseñadora de vestuario de Euphoria, Heidi Bivens, es sin duda quien se lleva el reconocimiento y los aplausos de sus colegas, la industria de la moda y los espectadores. Ella es la artífice de cada look y detalle visual que apreciamos en el vestuario del elenco, y en cierto modo, es quién ha atribuido a la personalidad de cada personaje a través de la forma de llevar ciertas prendas y accesorios. Su trabajo no se limita a seleccionar los looks más populares de la temporada o vestir de pies a cabeza a una adolescente en ropa de diseñador que definitivamente no podría costear. La magia de Heidi Bivens radica en ir más allá para así configurar un vestuario que refleje, de forma auténtica, el estilo de vestir de los adolescentes que ve por las calles.

Bien sabe la diseñadora de vestuario de Euphoria que fusionar piezas vintage y de segunda mano con prendas de alta costura es una tendencia clave en la actualidad. “Vivimos una época de remixar; es decir, de recoger elementos del pasado e introducirlos en la actualidad. Ahora es cada vez más común mezclar prendas de orígenes totalmente diferentes y ser nosotros, como personas, quienes le demos un sentido, una narrativa. La forma de llevar la prenda es lo que finalmente completa el significado de un atuendo”, precisa Juárez.

De este modo, Cassie, Rue, Jules, Maddy y Kat llegan a representar a múltiples jóvenes de la generación Z que así como tienen problemas, preocupaciones y miedos, también desean expresarse de la manera más auténtica posible y es en ese contexto que la moda se convierte en el instrumento perfecto, no solo para plasmar la manera de ser de una persona, sino también emplear las prendas como una forma de instalarse en este caótico mundo.