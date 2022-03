Pronto llega la noche en la que el mundo del espectáculo se paraliza y toda la atención se dirige a los trajes y looks de las principales celebridades. Como cada año, existe una temática elegida cuidadosamente por Anna Wintour, la figura actual más influyente de la moda. Este 2022, la editora en jefe de la revista Vogue ha decretado el Gilded Glamour como la temática del MET Gala, un estilo que podría ser resumido en 4 palabras: sofisticación, elegancia, oro y ostentosidad.

El MET Gala, llevado a cabo el primer lunes de mayo de cada año, es verdaderamente una exhibición de la más alta moda. Un gran punto a favor es que al ya haberse presentado las colecciones de Otoño-Invierno en las principales capitales del mundo, es posible que veamos y gocemos de numerosos looks off the runway (sacados directamente de la pasarela).

Bajo esa premisa, definitivamente los diseños de Schiaparelli, Gucci, Area, entre otros, deslumbrarán la alfombra roja en las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Los atuendos de los invitados deberán incluir obligatoriamente tonos dorados, corsés de gala, guantes estilo ópera, siluetas de reloj de arena, faldas voluminosas, múltiples capas en la parte superior y básicamente todo aquello que llevarían los miembros de la realeza en los años de 1870 a 1900. Definitivamente, Anna Wintour será la principal jueza de cada uno de los looks y los atuendos deberán estar a la altura de una portada de Vogue.

Cabe resaltar que esta temática, Gilded Glamour, es la segunda parte de la instalación del MET Gala 2021 que fue denominada In America: An Anthology of Fashion (En América: un léxico de la moda). Como recordaremos, el evento anual fue postergado hasta septiembre a causa del aumento de contagios a causa del COVID-19.

Sabemos que muchos aún se preguntan cuál es el verdadero objetivo de este evento más allá de la moda, las cámaras y el glamour. Pues les contamos que al aceptar la invitación del comité organizador, los invitados deben realizar una contribución de aproximadamente 30,000 euros para confirmar su asistencia. En esta noche, lo que se busca con la realización del MET Gala es recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, ya que gracias a las donaciones recibidas, el Instituto de Vestuario de este prestigioso museo logra financiar diversas exhibiciones y producciones.