La tecnología “seamless” (sin costuras), es algo que en el Perú no se conocía a principios de los años 2000. Con el paso del tiempo, la tendencia fue llegando al país y hoy son miles las mujeres que prefieren llevar puesta ropa interior fabricada de esta manera por su comodidad y adaptación al cuerpo. Detrás de este logro se encuentra la joven emprendedora Ileana Tapia, quien a sus cortos 22 años, se animó a traer las piezas desde el extranjero y ofrecerlas al público peruano.

Como cualquier otro emprendedor durante sus primeros pasos, Ileana se topó con miedos y dudas. Lo primero era atreverse a saltar a la piscina de los negocios cuando ella nunca había tenido un jefe o experiencia similar. “Arranqué con SIcurezza justo cuando estaba en el último ciclo de la universidad, estudiando administración de empresas. No tenía experiencia previa. Los primeros miedos iban por ahí: Yo no sé nada de esto… ¿Cómo voy a manejar una empresa? ¿Me irá bien? Eso sumado a la presión de que todos mis amigos de la universidad estaban siendo contratados y yo aún estaba viendo qué hacer”, recuerda.

Lo que empezó con un producto - el “Invisible Bra” - y un par de puntos de venta poco a poco fue creciendo orgánicamente. Cada vez eran más las clientas que oían del producto de Sicurezza y se animaban a dejar atrás los molestos brassiers con varillas de metal y costuras incómodas. “Todo escaló muy bien. Con seis años cumplidos en el rubro, ya contamos con 3 tiendas propias en Lima, además de una web con envíos a todo el país”, comenta Tapia.

REFERENTE DE ÉXITO

Con el paso de los años, el éxito de Sicurezza escaló a un nivel más allá de la industria textil. Hoy, la marca también es referente de una transformación en el rubro con miras al empoderamiento femenino; e Ileana Tapia es considerada como una de las emprendedoras referentes del país, formando parte de conferencias importantes como el evento “Ella Hace Historia” de Facebook, y el programa Suizo de Emprendimiento (Swiss EP), donde destacó con su testimonio en el 2019.

“Aún no puedo creer que he podido conseguir tanto. Me siento muy orgullosa, no puedo mentir. Me pone contenta saber que Sicurezza no solo en reconocida por la calidad de sus piezas, sino también como referente de negocio para trabajos de jóvenes estudiantes. Frecuentemente me entrevistan muchos de ellos para sus cursos de carrera, tesis y hasta másters en el extranjero. Es increíble. Siento que es una señal de que estamos haciendo las cosas bien”, reflexiona Tapia sobre la acogida.

LAS COSTURAS LAS LLEVAS TÚ

“Las costuras las llevas tú” es una iniciativa de responsabilidad social que Sicurezza ha emprendido con el fin de dar voz a mujeres en situaciones vulnerables y exponer sus historias. Además, también busca educar a sus seguidores a través de la visibilización de problemáticas urgentes como la violencia a la mujer , con información relevante y estadísticas.

“Es un espacio online dónde se compartirán testimonios que evidencian actos de maltrato, machismo y denigrantes que refuerzan estereotipos errados sobre la mujer. En esta plataforma encontraremos casos de mujeres trabajadoras, madres de familia, actrices, emprendedoras, que buscan servir de apoyo y generar un impacto en la mente de mujeres de todas las edades”, indica.

Esta idea ha sido concebida por la empresaria Ileana Tapia. Cabe resaltar, que el crecimiento de la marca ha sido sostenido a lo largo de los años, transformando la vida de 120 000 mujeres a través de su filosofía de marca “Vive sin Costuras” y habiendo crecido un 150% durante el último año de cuarentena.

