“La pandemia me sirvió para evaluar y mejorar los procesos de producción. Analizar lo que realmente funciona para mi marca y lo que no. Fue un tiempo de reflexión”, comenta Andrea Llosa, una de las diseñadoras de moda más destacadas del plano local, sobre uno de los momentos más complicados para la industria textil. Como a todos, la pandemia puso en pausa los planes de Llosa, aunque no su creatividad. “Las ventas bajaron. De todas maneras hubo un cambio. Pero hace dos meses se notó la reactivación”, cuenta entusiasmada. “En agosto lancé mi colección pre verano y este 5 de noviembre lanzo una línea junto a Ripley”, continúa.

Esta última se trata de una colección conformada por 28 piezas que la diseñadora peruana ha trabajado junto a Marquis, marca exclusiva de la conocida tienda por departamento, Ripley, y que verá la luz hoy viernes. La línea es un viaje por los últimos diez años de su firma homónima, que conjuga estampados, cortes y patrones del pasado con ideas e inspiraciones del ahora para crear piezas totalmente nuevas. “He elegido mis ‘best sellers’ para reinventarlos en prendas nunca antes vistas”, explica la creativa.

La idea es ofrecer a la clienta una selección de prendas para el día a día- desde blusas y pantalones hasta vestidos- que le permitan expresarse a través de la moda, al mismo tiempo que le aporten comodidad. Una combinación que Llosa ha sabido lograr muy bien a través de los años y que se ha convertido en parte del ADN de su firma. “Con mi marca siempre he buscado darle las herramientas a mis clientas para que se expresen, que utilicen mi ropa como medio de comunicación sin importar su tipo de cuerpo, edad u otro factor. Lo importante es que puedan expresar quiénes son y se sientan cómodas”, comenta.

El juego con el color y las tonalidades, sello de la diseñadora peruana, estará presente en esta colección que verá la luz este viernes 5 de noviembre. (Foto: Marquis, marca exclusiva de Ripley).

Como es evidente, la feminidad effortless de Llosa, caracterizada por patrones holgados, se traducirá en las piezas, aunque esta vez será de la mano de Marquis. “Mantengo mi sello en las prendas pero con algunos ajustes. Por ejemplo, verán el fit un poco más ajustado de lo normal en las prendas, para trabajar de la mano con el estilo de la marca (Marquis)”, señala. En la colección, no faltarán los característicos blusones de la firma ni el combo de blazer y pantalón, así como su recordado estampado de rostro o el novedoso caleidoscopio.

La colaboración tiene como objetivo aproximar el diseño exclusivo a la mayor cantidad de clientela, algo que no sucede a menudo en el mercado local y que la diseñadora considera primordial. “La oportunidad de crear esta colección junto a Ripley me emociona bastante porque no suele pasar a menudo. El apoyo del sector retail al diseñador local es muy importante. Nos permite llegar a muchas más personas”, comenta.

El recordado 'print' de rostros de la creativa peruana resalta entre las piezas más icónicas de esta colección, que engloba 28 modelos. (Foto: Marquis, marca exclusiva de Ripley)

EL DATO

La colección estará disponible en las tiendas físicas, así como en la web de Ripley, a partir de este viernes 5 de noviembre. Con miras a ser una línea accesible, los precios van desde S/99 hasta S/399. En cuestión de tallas, habrá desde la talla S hasta la XL en algunas piezas. #MakeForALL

