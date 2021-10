Todas las colecciones que Jessica Butrich prepara para su marca homónima siempre causan sensación. Sin embargo, lo ocurrido hace unos días fue inexplicable. La diseñadora peruana anunciaba uno de los lanzamientos con más acogida del año: una colaboración con Disney, inspirada nada más y nada menos que en la icónica película Alicia en el país de las maravillas.

MIRA TAMBIÉN: Butrich celebra su 17 aniversario y adelanta mágica colección con Disney

De inmediato, miles de seguidores de la marca a nivel internacional expresaron su emoción, esperando poder conocer más detalles detrás de la colaboración que verá la luz completamente este martes 26 de octubre.

La diseñadora, habló en exclusiva con El Comercio, compartiendo la emoción de este logro y las memorias que guarda gracias a Disney (y, por supuesto, a Alicia en el país de las maravillas).

-¿Cómo te sentiste cuando te contactaron para configurar la propuesta?

La verdad es que me emocioné mucho cuando Disney me propuso hacer una colaboración…varios personajes y películas de Disney marcaron mi niñez y me generan mucha nostalgia.

-¿Qué significa Alice in Wonderland para Jessica Butrich?

Alice in Wonderland significa un universo creativo infinito, lleno de símbolos y lecturas infinitas. Alicia me ha dado la posibilidad de crear piezas en un marco sin límites, además ha sido un reto fusionar la historia y elementos con el universo de la marca. El resultado son piezas muy divertidas sin dejar de lado los aires retro y sofisticación de la marca.

-¿Tienes algún personaje favorito?

El gato Cheshire....

-¿Por qué?

Me encanta que sea tan enigmático y sus frases en la película son mis favoritas. También puede tener que ver con que amo a los gatos, pero definitivamente es un personaje muy especial. Los gatos son indescifrables, pero Cheshire con su gran sonrisa se convierte en un gato único, además sus rayas y combinación de colores son lo máximo, fue uno de los personajes más emocionantes de poder transformar en zapatos, carteras y accesorios al momento de diseñar la colección.

MIRA TAMBIÉN: El Rastrillo 2021: así fue el desfile benéfico que inauguró la feria

-¿Qué pueden esperar ver las seguidoras de Butrich en la colección?

Pueden esperar una colección muy lúdica, mucho color y la gran complejidad técnica que nos caracteriza en la manufactura de nuestros zapatos y accesorios. Podrán ver distintos personajes y elementos de la película original de 1951 convertidos en piezas de la colección, como clutches, zapatos, correas, bolsos y otros accesorios. Hemos creado una fusión entre la fantasía de Alice in Wonderland y el estilo retro pop de la marca, el resultado son piezas definitivamente divertidas y muy sofisticadas.

-Eres la primera diseñadora peruana que ha tenido la oportunidad de reinterpretar un clásico de Disney. ¿Cómo te sientes al vivir este gran paso en tu carrera?

Sin duda se trata de un hito muy importante para la marca. Normalmente se trabaja bajo el formato licencia, pero esta es la primera vez que Disney apuesta por trabajar una colección en el formato de colaboración con una marca Peruana. Nos sentimos muy orgullosos ya que para lograr trabajar con Disney de esta manera, se requiere contar con varios requisitos y certificaciones con los cuales cumplimos de manera exitosa. Esto significa que nuestra fábrica cuenta con la infraestructura y condiciones laborales adecuadas para la creación y producción de la colaboración con Disney. Esta colección es una de las más complejas que hemos realizado, estoy orgullosa de mi equipo y muy entusiasmada por que conozcan y disfruten de toda la colección.

TE PUEDE INTERESAR