Impactar. Ese era el objetivo principal de Celeste Moreno (39) cuando decidió presentar su colección de moda y accesorios en la pasarela del Torino Fashion Week 2020. Con tan solo un par de años de experiencia con su firma La Curaca, la emprendedora peruana se lanzó a las críticas del público europeo al que esperaba sorprender con sus prendas con detalles andinos, bolsos teñidos en colores estridentes y zapatos con flores y colibríes bordados: un homenaje a su querido Perú. Y así lo hizo. De hecho, no solo recibió el aplauso de los asistentes al desfile, también se hizo acreedora a los premios “L ́eccellenza invetrina” ( La excelencia en el escaparate ) y “All' imprenditoria Silvio Cattaneo” (Al emprendimiento Silvio Cattaneo). Dos galardones que marcan un hito importante en su carrera y la acercan a su fin principal: compartir un poco de ese amor por su tierra natal con el resto del mundo. “Cuando estás fuera de tu país realmente tomas consciencia de lo que vale y solo quieres que el mundo lo sepa”, dice Celeste.

Celeste llegó a Torino con tan solo diecisiete años. En ese entonces, la joven peruana recién había ingresado a la carrera de psicología en la Universidad San Martín de Porres, tras terminar sus estudios escolares. El plan era disfrutar de un viaje corto de relajo para reencontrarse con su madre y luego, retornar al Perú para empezar su carrera profesional. Pero la vida le tenía otro destino. Lo que inició como un viaje de turismo terminó como una estadía de tiempo indefinido. Fue justamente ese cambio radical en su vida, lo que le hizo cuestionar su vocación. No pasó mucho tiempo, hasta que Celeste se dio cuenta que la moda era su pasión. Durante sus primeros años en Italia, estudió la carrera de diseño de moda y se especializó en la creación de accesorios. Lo suyo viene de herencia, el talento lo lleva en la sangre. Jorge Cajacuri, su hermano, es el creador de Evea Eco Fashion- una de las firmas de moda sostenible más importantes del Perú-. De hecho, fue él quien la animó a estudiar diseño de moda cuando no sabía qué carrera elegir. “Para mí siempre ha sido mi ejemplo a seguir. Considero mucho sus opiniones y sus consejos”, comenta Celeste. Incluso, unos años después- de vuelta en Perú- la emprendedora tuvo su primera experiencia en la industria de la moda junto a Evea por allá en el 2014; cuando la firma recién iniciaba. “Regresé al Perú y me sumé al equipo fundador de la marca junto a mi hermano y Christian…el trabajo fue todo un reto. La moda sostenible no es un sector fácil, pero fue una experiencia muy interesante. Sobre todo para mí, que recién terminaba de estudiar y estaba buscando qué hacer dentro de la industria. Fue un reto y soy una mujer de retos…así que lo tomé”, añade.

Pero su estadía en el Perú no duró mucho. Aunque la conexión con su tierra natal era innegable, su vida la esperaba en Italia. Así que, luego de cuatro años, regresó a Torino con un proyecto en mente. Aquella experiencia junto a Evea le había dejado en claro que estaba lista para iniciar su propia firma. Así que, durante el último año en nuestro país, la diseñadora inició los primeros productos de La Curaca, una firma de moda que coge lo mejor del diseño italiano bajo los colores y estampados más característicos de la cultura peruana. Su objetivo es revalorizar la cultura peruana a través de sus diseños, así como preservar las técnicas artesanales de tejido y pintado a mano, que aún se dan en varias zonas del país.

“Durante mis años en Perú viajé al interior del país para conocer técnicas artesanales. Conocí lugares como Ayacucho y Huancayo. Así nació La Curaca con la idea de revalorizar nuestra cultura y mostrarla en Europa. Empecé con algunos accesorios, sobre todo bolsos hecho de telar y otros pintados a mano, que luego traje a Italia y así empecé la firma”, explica la diseñadora.

Pero La Curaca no solo busca reconocer y exportar la cultura peruana; también se preocupa por trabajar con un grupo humano local. Todas las piezas de la firma son trabajadas a mano por un grupo de artesanos peruanos de bordado y tejido, generando así una oportunidad de empleo y exportando su arte al mundo. Luego, las billeteras, bolsos y calzado; son enviados hasta Italia para ser expuestos y vendidos al público local. Una dinámica de trabajo que se ha visto afectada tras las nuevas restricciones desatadas por la pandemia del Covid-19; pero que Celeste espera restablecer pronto. “Jorge me ayuda a producir los accesorios- desde las billeteras, mochilas y hasta calzado- en Perú. Todo desde la creación hasta el pintado. Es trabajo hecho a mano en Perú por artesanos locales. En cambio, de la producción de la indumentaria me encargo desde aquí. Es un trabajo a larga distancia” (risas), indica.

Actualmente, La Curaca se encuentra en un proceso de crecimiento y reinvención. Para su próxima colección- que espera ver la luz en el 2021- Celeste incursionará en el mercado de la moda sostenible. “No es fácil y es muy costoso. Encontrar las personas indicadas tampoco se da tan rápido. Pero (la moda sostenible) es algo que me interesa mucho. Después de mi experiencia en Evea, estoy muy interesada en ofrecer algo diferente. Quiero introducir la sostenibilidad en La Curaca. Sobre todo, empezar a trabajar con textiles y pigmentos naturales para la creación de nuestras prendas. Actualmente estoy en ese proceso de aprendizaje”, revela.

