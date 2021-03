Conforme a los criterios de Saber más

Con nueve años de experiencia en el rubro, Yirko Sivirich destaca como uno de los diseñadores peruanos más queridos y reconocidos a nivel internacional, pues es de los pocos que toma como punto de partida para cada una de sus colecciones a distintas ciudades de nuestro colorido país: “El Perú me enorgullece desde siempre. Creo que es importante que a nivel internacional nuestro trabajo siga avanzando y creciendo, que vean al país no solo por la buena materia prima, sino también como cuna de buenos diseñadores de moda . Así como la gastronomía peruana es reconocida en el mundo, espero que en algún momento la moda lo sea también ”, cuenta en exclusiva.

A mediados del mes pasado, Sivirich sorprendió en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, luego de formar parte de la muestra digital “Fashion Designers of Latin America”, con su colección otoño-invierno “Rumi”.

“La ciudad de Chiclayo fue el punto de partida. Me inspiré en el mármol del Paseo de las Musas, en la silueta de la pava aliblanca, que es un ave que se encuentra en peligro de extinción, además de otros elementos destacados de Lambayeque”, comenta el modisto. “A lo largo de mi carrera me he inspirado en distintos lugares del país, como Ica, Puno y la selva peruana. Pero esta vez quería hacer una colección con cariño especial para Chiclayo, porque después de Lima es una de las ciudades que más me sigue”.

EL PROCESO

Antes de elaborar una colección, Yirko Sivirich se preocupa por viajar a la ciudad que toma como inspiración, pues para él es importante conectar con sus calles, conversar con la gente y visitar de primera mano sus lugares más característicos. “No es lo mismo sentarse a buscar por Google. Es necesario estar allá y empaparse de las costumbres de la gente, conversar con ellos, visitar no solo los lugares turísticos, sino todos los rincones” .

Una vez que las piezas fueron confeccionadas, llegó el momento de plasmar la experiencia de pasarela a una muestra digital. Esto no fue ajeno para el diseñador, pues Sivirich fue uno de los primeros modistos peruanos en animarse a mostrar nuevas colecciones a pesar de la pandemia, siendo su debut en abril del año pasado cuando improvisó una pasarela en su hogar, con su novio y mascotas como modelos.

Esta vez el reto y la producción fueron mayores, pues la ventana de exhibición sería -como se mencionó anteriormente- el New York Fashion Week. La pasarela fue grabada en un estudio totalmente blanco, con el fin de que cada pieza de “Rumi” fuese el único protagonista. “La producción nos tomó entre 8 y 10 horas, y solo éramos 5 personas. Dos de ellas, modelos. Para dar el efecto de que se tenían muchas cámaras, se grabó el desfile de cada pieza más de una vez desde ángulos distintos. El resultado ha sido increíble y es uno de los más vistos de la muestra (Fashion Designers of Latin America) en YouTube”.

Por el momento la colección íntegra de Yirko Sivirich se encuentra en México, con el fin de que sea empleada en editoriales de revistas destacadas o para vestir a alguna celebridad, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones con estrellas como Luis Fonsi, Antonio Banderas y JBalvin: “Vestir a personas conocidas me da la oportunidad de que más conozcan acerca de la marca y de nuestro país. Pronto se viene una sorpresa, ya se enteraran en mis redes”.

Una de las tres líneas que maneja Yirko Sivirich como marca es la nupcial. En ella, elabora trajes para uno de los días más importantes en la vida de una persona: su boda. Hace poco, se animó a configurar dos vestidos de novia de la actriz y modelo mexicana Thali García, quien también es su amiga cercana. ¿El reto? Hacerlo a distancia.

“Fue la primera vez que confeccionaba dos vestidos a distancia, solo con las medidas que ella me mandó. En verdad que cruzaba los dedos para que le quedaran. Uno fue de color perla cubierto de una tela de brillos plateados hermosa; y el otro de color rojo más sexy porque se casó el Día de San Valentín. Cuando llegué a México con los vestidos y se los puso le quedaron como anillo al dedo. No necesitaban arreglo alguno”, recuerda.

Sivirich confiesa que elaborar piezas para esta línea suele ser un desafío, pues es un rubro diferente al que está acostumbrado. Sin embargo, es un proceso que no cambiaría por nada. “Las parejas me buscan meses antes de la boda y nos acompañamos hasta el día central. La verdad es que se trata de un trabajo muy personal y el objetivo es sumar a que ese día se sientan y se vean increíbles, pues las fotos quedarán de recuerdo para toda la vida”.