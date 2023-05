Nicole Zignago representó al Perú en el desfile de Dior. La talentosa cantante y actriz peruana, se robó miradas en el desfile de la casa de lujo Dior durante el lanzamiento de su esperada colección Crucero 2024 en México. La joven estrella deslumbró a todos con un impecable look total negro que capturó la atención de los asistentes. De la mano de su novia Fernanda Piña, fotógrafa y futbolista mexicana, Nicole asistió al evento al que fueron invitadas diversas celebridades.

Recordemos que hace un par de semanas la maison anunció que, después de recorrer varias partes del mundo, su próximo desfile se realizaría en la tierra de los mariachis y la artista fue una de las invitadas. Nicole asistió al evento de moda, luciendo un vestido negro largo y suelto que llegaba hasta por encima de sus tobillos. El diseño, caracterizado por su elegancia y simplicidad, reflejaba a la perfección la esencia de la marca. El vestido se ajustaba en sus hombros gracias a dos tirantes que añadían un toque de sofisticación al conjunto y para complementar su atuendo, la artista optó por unos zapatos de charol negro con dos tirantes que encajaban a la perfección con el look. Sin duda una elección muy acertada, ya que deslumbraba con un toque moderno, glamoroso y elegante.

En cuanto a su peinado, Nicole decidió lucir un moño estilo clean look, el cual resaltaba su rostro y permitía que el vestido se destacara en todo su esplendor. El peinado, además, aportaba un aire de sofisticación y frescura que complementaba perfectamente el conjunto.Pero eso no fue todo, ya que el maquillaje escogido por Nicole fue el cierre perfecto. La cantante optó por uno natural que resaltaba su belleza y su piel radiante se veía luminosa y fresca. El labial rojo intenso fue el cierre perfecto para el make up elegido, ya que fue lo que más resaltó.

La hija del cantante Gianmarco brilló en el lanzamiento de la colección Crucero 2024 de Dior, consolidándose así como una referente de estilo y elegancia. La presencia de Nicole en este destacado evento de moda no solo resalta su talento artístico, sino también su pasión por la moda. Con su look impecable y su presencia en el mundo de la moda, Nicole Zignago continúa dejando su huella en la industria del entretenimiento.

Lanzamiento colección Crucero 2024

El lugar del evento se mantuvo por secreto por un buen tiempo y no fue nada más y nada menos que el colegio de San Ildefonso, el espacio escogido para que la casa de lujo lanzara su nueva colección. El evento que tuvo como invitadas a celebridades como Alicia Keys y Naomi Watts pintó la ciudad de méxico de elegancia y glamour, y se inspiró en las transgresiones de Frida Kahlo para defender la vida de las mexicanas, acto por el que la marca ha sido duramente criticada.

La relación de México con la marca es sumamente fuerte, ya que como mencionó la firma en un comunicado cuando se anunció el desfile, “Como una cartografía de ensueño, cada colección Crucero es para Maria Grazia Chiuri una oportunidad para celebrar el savoir-faire y las culturas del mundo. Para este espectáculo único, que se presentará en Ciudad de México, la casa desea rendir homenaje al esplendor del patrimonio mexicano. A través de estos emocionantes diálogos, la directora artística destacará algunas de las figuras emblemáticas y la creatividad de este país que ha sido muy querido por Dior desde los inicios de la casa en 1947″.

Sin duda la colección ha generado grandes expectativas, mostrando diseños elegantes y representativos del país en el cual se situaba el desfile y haciendo referencia a una triste realidad: la violencia hacia la mujer, tema sobre el cual la marca buscaba concientizar.