¿Qué gestiones está realizando la municipalidad ante el déficit crítico de infraestructura educativa?

Lucy Chuquizueta

No hace mucho hemos tenido que ir a demoler un pabellón de aulas en el colegio Manuel Tobías García Cerrón porque estaba en grave riesgo, se caía. Y en esa misma situación están unos 50 centros educativos. En distintos colegios hemos logrado construir 16 aulas, una loza deportiva, servicios higiénicos, módulos, cercos y coberturas en los patios para el sol. La municipalidad no tiene terrenos para educación, son del Ministerio de Educación. El ministerio actualmente tiene muchos terrenos pero lo que falta parece es plata o voluntad. Sin embargo, me comprometo a sostener una reunión con el Ministro Morgan Quero para presionar e insistir en mayor inversión. En estos instantes estamos ejecutando obras en el colegio Leoncio Prado, en el Víctor Andrés Belaunde. Estamos invirtiendo, pero nos falta mucho más. No es nuestra responsabilidad directa, pero no nos quedamos de brazos cruzados. En los próximos días vamos a firmar un convenio con la Universidad Mayor de San Marcos para volver a entregar becas de maestrías a nuestros maestros.