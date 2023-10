Las señales de depresión, en algunos casos, pueden ser muy ambiguas, como lo es en la depresión sonriente, conocida oficialmente como depresión atípica. En esta afección, el paciente se muestra feliz y satisfecho ante los demás. Sin embargo, dentro de él o ella, está gobernado por una fuerte tristeza. Por ello, para conocer más sobre este trastorno, conversamos con dos especialistas de la salud mental, quienes nos compartieron sus síntomas, motivos y tratamientos.

Según Alexandra Sabal, pscióloga de la Clínica Ricardo Palma, a pesar de no ser un diagnóstico oficial, se utiliza el término ‘depresión sonriente’ para describir a personas que aparentan ser felices ante el mundo, pero, dentro de sí, están lidiando con una grave depresión. “La situación puede ser muy engañosa, ya que el paciente buscará ocultar la verdad sobre su estado anímico a toda costa”, agregó.

“Se considera peligrosa porque el afectado tarda mucho más en buscar apoyo al no reconocer la enfermedad. Por otro lado, las personas que tienden a padecerla suelen tener problemas para reconocer las emociones. Por ello, trabajar desde un punto psicológico se vuelve más complicado”, enfatizó Héctor Lazo, psicólogo de SANNA Clínica El Golf.

¿Por qué suele darse la depresión sonriente?

A pesar de que cada ser humano es distinto, existen ciertos motivos que se han podido identificar al buscar el origen de una depresión sonriente. “Muchos de los pacientes intentan evitar preocupar a su familia, pues, en algunos casos, tienen hermanos u otros familiares con algún otro tipo de problema mental. De la misma manera, puede suceder porque no quieren ser una carga para los papás”, señaló Alexandra Sabal.

En esa línea, a nivel laboral y social, prefieren evitar problemas en los trabajos, pues las personas con depresión suelen ser vistas a través de un estereotipo, en el cual se les define como ‘desganadas’ o ‘apagadas’. “También es posible que sea porque no quieren que los hagan de lado en los eventos sociales. Si bien pierdes interés en socializar, no quieres ser olvidado”, resaltó la experta.

Los síntomas de la depresión sonriente varían de una persona a otra.

¿Cómo se puede identificar la depresión sonriente?

De acuerdo con Héctor Lazo, para este tipo de personas todo suele ir extremadamente bien. “Buscan enfocarse en sus responsabilidades sin excusas, están siempre activos, tratan de ocupar todas sus horas con alguna tarea, le dan mucha importancia a su imagen social y su aspecto físico es impecable”, estableció. Por ende, reconocerla suele ser muy complicado.

No obstante, el especialista señaló que un síntoma notorio puede ser la aparición de explosiones de ira sin motivo aparente, en las cuales su entusiasmo se ve afectado. Del mismo modo, es posible que el paciente presente cambios en sus gustos y pérdida de motivación, además de rechazo hacia las críticas, sean constructivas o no.

En ese sentido, Sabal hizo referencia a los síntomas ‘atípicos’ de este tipo de depresión. “Por ejemplo, en una depresión común, es probable que el paciente tenga pérdida de apetito. No obstante, en la depresión atípica o ‘sonriente’, puede aparecer un aumento notorio del hambre en la persona afectada. Asimismo, en lugar de tener problemas para dormir, puede pasar excesivas horas en cama”, sostuvo.

¿Cómo se puede controlar la situación?

A pesar de que los síntomas son distintos a los de una depresión habitual, el tratamiento continúa siendo el mismo. “Asistir a una sesión psicológica siempre es una buena opción, pues, al igual que los otros tipos de depresión, la depresión sonriente se puede tratar. Asimismo, el proceso puede incluir medicamentos, terapias de conversación y cambios en el estilo de vida, como dieta y ejercicio”, especificó el psicólogo de SANNA Clínica El Golf.

En adición al tratamiento común, Alexandra Sabal hizo hincapié en que también será fundamental tratar de indagar en el motivo por el que el paciente oculta sus emociones. “Debemos preguntarnos qué sentimientos lo lleva a hacer eso. Tiene que entender que no está obligado a tapar su enfermedad, pues esta debe ser normalizada y aceptada”, añadió.

“La depresión, durante años, ha continuado siendo un tabú. Como no tenemos una cultura de salud mental, las personas suelen creer que la mejor opción es ocultar sus emociones y no está bien. Le tenemos pánico a lo no conocido, pues sentimos que es algo lejano. Además, el mundo piensa que las cosas tienen que verse de cierta manera para que sean lo que se dice que son y no es así. En la depresión sonriente, la tristeza no se presenta en la forma habitual que conocemos”, aseveró Sabal.

En palabras de la especialista, para que una persona se sienta cómoda expresando sus emociones, tenemos que dejar de ver al ‘enfermo mental’ como una persona extraña, pues las enfermedades mentales no son solo lo que vemos en las películas. “Debemos abrirnos a añadir más información a ese estereotipo que creamos”, recalcó.