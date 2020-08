Follow @CasayMas_ECpe

Venezuela, El Nacional, Eme de Mujer/ GDA.

El agua suele contener un elevado nivel de minerales, los cuales tienden a dejar manchas blancas o marrones en los vidrios, lavabos, bañeras, duchas, entre otros lugares en la casa.

Si estas manchas no se tratan cuanto antes, serán más complicadas de eliminar, debido a que los minerales se impregnan más en la zona. Si has intentado varias formas de deshacerte de ellas y no encuentras cómo sacarlas, te mostramos varias soluciones que te serán de mucha ayuda.

Vinagre blanco y jugo de limón (Foto:Shutterstock)

Para hacer uso de este remedio casero se tienen que mezclar los dos ingredientes en partes iguales, después, con ayuda de una esponja o trapo, pasar la mezcla sobre las manchas. El ácido que contiene el vinagre y el limón ayudará a que estos residuos desaparezcan con mayor facilidad.

Bicarbonato de sodio

En un vaso de agua caliente añade dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Usa esta preparación para pasarla sobre los vidrios manchados con agua con movimientos circulares. Deja reposar durante 15 minutos y luego sécala con un paño suave y seco. (Foto:Shutterstock)

Estos ácidos son muy fuertes y agresivos por lo que es recomendable a la hora de usarlo que se utilicen guantes y mascarilla y que siempre se sigan los pasos que dicte el producto de limpieza.

Pasta dental

Aplica un poco de la crema sobre un paño limpio y seco, aplicando con movimientos circulares restriégala sobre la superficie manchada. Deja actuar durante 20 minutos y luego limpia con una solución de partes iguales de vinagre y agua.

