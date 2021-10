Los corresponsales escolares poco a poco van familiarizándose con el periodismo y la responsabilidad de este oficio. Parece que lo llevan en la sangre, pues la mayoría de los corresponsales escolares ha elegido un tema para su nota periodística que tiene como objetivo ayudar a los demás, ayudar a su comunidad y, con su información, mejorar su entorno.

Los pequeños reporteros que se suman en esta segunda mitad del año ya han presentado sus temas a los más de 20 mentores que los acompañarán durante estos meses. Estos periodistas de El Comercio los ayudarán a desarrollar su reportaje para publicar en este Diario.

Salomé Torres, de 17 años, escribirá una nota sobre “Tres cosas que no sabías del distrito de Los Olivos”. Ella comenta que “el periodismo tiene una gran responsabilidad porque ellos son la voz de las personas que no tienen un poder alto en la sociedad y no tiene otro medio para poder comunicar sus problemas”.

Además, explica sobre el trabajo de los corresponsales escolares. “A los corresponsales nos han dado una oportunidad de poder hablar temas importantes de nuestra comunidad y me parece muy importante dar a conocer estos temas responsablemente para que más personas conozcan sobre nuestros distritos y ciudades”.

La mayoría de los corresponsales ha elegido el tema de medio ambiente. Desde las diferentes regiones del Perú, han encontrado grandes problemáticas sobre contaminación, escasez de agua, incendios, entre otros.

Así, Rosario Karina Arirama Garcés de 16 años desde Pucallpa, Ucayali, escribirá sobre la falta de bomberos para controlar los incendios en Pucallpa. Ella ha decidido escribir sobre esto para que “la población se de cuenta de los problemas que enfrentamos y de la gravedad de la situación. Para que así tomemos conciencia y actuemos de manera responsable y nos juntemos como ciudadanos a hacer el bien”, cuenta.

Por otro lado, los corresponsales escolares han optado por tocar el tema de educación. Este es un aspecto que los afecta directamente y ellos tienen una visión distinta que quieren hacer escuchar. Para ellos las clases virtuales no han sido fáciles y quieren contar qué se debería mejorar y qué se debería mantener.

Siguiendo su empeño por hacer una nota periodística que realmente ayude a los demás, diversos grupos de corresponsales han optado por hacer un reportaje sobre la desigualdad y violencia de género. Así, los pequeños reporteros entrevistarán a especialistas, mujeres sobrevivientes, políticas, entre otros, para retratar la falta de representación política o la violencia doméstica.

“El deber de los y las Corresponsales Escolares es predicar con el ejemplo, apoyándose de hechos e información verídica, destacando su capacidad y sentido de liderazgo para ser voceros de la verdad”, dijo Diago Alejandro Nina Soto de 15 años, desde Tacna.

