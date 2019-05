Ajax y su política deportiva para rearmar su equipo y seguir brillando en Europa

Por: Elizer Benedetti

En Ajax se ha demostrado que pese a la rica historia que tiene nunca mira hacia atrás, siempre apunta al futuro. Y aunque en la temporada 2018/2019 haya firmado una maravillosa e inolvidable campaña, plagada de ese típico fútbol que nos recuerda al gran Johan Cruyff, el propósito de formar a jóvenes talentosos sigue en pie. Por ello, la marcha de sus máximas figuras Frankie de Jong (confirmado en el Barcelona) y Matthijs de Ligt (casi fichado por el Barza, también), no es impedimento para continuar con el legado de Cruyff. Seguirá reclutando más jugadores a su cantera y fichando a quienes brillan tempranamente para potenciarlos.

La espléndida idea holandesa del “fútbol total”, concebida por Rinus Michels y perfeccionada por Johan Cruyff, ha marcado un antes y un después en el deporte rey. Este después es interminable, no tiene fecha de vencimiento y este año volvió a la cúspide en Europa con un Ajax comandado por De Ligt, De Jong, Tadic, Ziyech, Van de Beek, entre otros, quienes han encantado los ojos del mundo con un juego simple, pero difícil de ejecutar.



"Vengo al Ajax porque sé que es una escuela de fútbol. Acá vengo a aprender y a tratar de potenciarme al máximo en lo individual, pero también a ayudar al equipo", expresó Lisandro Martínez al periódico holandés "De Telegraaf", tras anunciarse su fichaje por el Ajax. El defensa argentino tiene claro la finalidad por la que llega a Holanda. Por ello, con 21 años y proveniente del Defensa y Justicia, Martínez encontrará en Ámsterdam una academia donde podrá forjar un fútbol único que le permita prosperar profesionalmente.

En eso se basa la política deportiva del Ajax, en construir futuros no solo a nivel de Holanda, sino a nivel mundial. Así lo explicó el director ejecutivo del club, Edwin Van der Sar, quien también emprendió su aventura futbolística desde Ámsterdam. “Marc (Overmars) y yo hemos sido jugadores y hemos volado del nido para encontrar otros desafíos. Eso va a suceder (que se vayan los jugadores), pero no es un problema siempre que le den varios años buenos al club, ganen la Liga y jueguen un fútbol increíble. Entonces puedes irse. Además, para abrir sitio a los canteranos se precisa espacio. De lo contrario, el talento se ahoga", comentó el neerlandés al diario británico “The Guardian”.



Más que los resultados (que es también una prioridad) se trata de, como dice Van der Sar, que “jueguen un fútbol increíble” y esa genética del Ajax no se hereda, se trabaja. Ello, reforzado en la famosa y trascendente frase de Cruyff: “Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay”, marca el estilo que ha trabajado el Ajax a lo largo de estos años, haciendo que el fútbol parezca fácil.

AJAX EN LA CHAMPIONS 2018-19 Segunda ronda clasificatoria Ajax 2-0 Sturm Graz

Sturm Graz 3-1 Ajax Avanzó Tercera ronda clasificatoria Standard Lieja 2-5 Ajax

Ajax 3-0 Standard Lieja Avanzó Play off Ajax 3-1 Dinamo de Kiev

Dinamo de Kiev 0-0 Ajax Avanzó Grupos Bayern 14 pts

Ajax 12 pts

Benfica 7 pts

AEK Atenas 0 pts

PJ: 6, PG:4, PE:2, PP:0, GF:15, GC:5. Avanzó como segundo Octavos Ajax 1-2 Real Madrid

Real Madrid 1-4 Ajax Avanzó por gol de visita Cuartos Ajax 1-1 Juventus

Juventus 1-2 Ajax Avanzó por puntos Semifinales Tottenham 0-1 Ajax

Ajax 2-3 Tottenham Eliminados por gol de visita TOTAL: 18 partidos jugados/14 victorias

SUS FICHAJES

Al ya mencionado defensa Lisandro Martínez, el Ajax ha confirmado la llegada de otros tres nombres, todos jóvenes y con una proyección que apunta alto.



Kik Pierie, central zurdo y capitán de la Sub 20 de Holanda. Él llega del Heerenven y es visto como una de las mayores promesas del fútbol holandés. Se distingue por su capacidad de anticipación y pases largos. Con solo 18 años ha jugado 67 partidos con su club.

Kik Pierie, el nuevo central del Ajax. Captura

Por su parte, el volante de 22 años, Razvan Marin, también arriba en Ámsterdam y es la principal carta de reemplazo a Frenkie de Jong, aunque posee cualidades más ofensivas que él. Tiene buena pegada de larga distancia y le llaman el “Xavi rumano”.

Razvan Marin es llamado el 'Xavi rumano'. Captura

Asimismo, los holandés Ryan Gravenberch (17) y Noa Lang (19), provenientes de la cantera del Ajax, ya debutaron en el primer equipo y serían las principales armas del club holandés para esta temporada. Por último, Bruno Varela (24), cedido del Benfica, podría ser la principal opción bajo los tres palos si André Onana se marcha.



De otro lado, Martin Odegaard (20) y Steven Bergwijn (21) son pretendidos por el Ajax para esta temporada que viene. Odegaard, perteneciente al Real Madrid, juega como volante ofensivo o extremo y puede ser el reemplazo de Hakim Ziyech si se va.



Por su parte, Bergwijn se formó en el Ajax, pero terminó en el PSV, donde es figura. El extremo también es deseado por el Liverpool, Manchester United, pero el director deportivo de Ajax, Marc Overmars, ha manifestado que lo quiere de vuelta en casa. Lo cual sería una compra muy extraña si se concluye, ya que el club holandés tendría que desembolsar al menos unos 20 millones de euros.

CANTERA MUNDIAL

Todos se van. Pasó con Johan Cruyff cuando migró al Barcelona. También con Wesley Sneijder cuando partió al Inter de Milan. Christian Eriksen que fue al Tottenham e Ibrahimovic se marchó a Italia para vestir la camiseta de la Juventus. Es normal que pase, pero eso no significa que Ajax cambie. Venda a quien venda, la identidad y esencia del equipo holandés se mantendrá intacta, eso nunca estará en venta.



Por ello, Ajax obtiene de esto una ventaja económica. Potencia a jugadores desde muy temprana edad, quienes compiten al mismo o mejor nivel que el fútbol europeo requiere. Eso se ha demostrado en la presente edición de la Champions, donde se quedaron a un paso de la final. Ello logra llamar la atención de los demás equipos del viejo continente, los cuales invierten y pagan muchísimo más que el dinero designado inicialmente por el club holandés.

La plantilla del cuadro holandés que jugó la última temporada estaba valorizada en 420 millones, muy por debajo de los grandes clubes que llegan a los mil millones como el Barcelona y el City. Solo en la venta de Le Jong y de Ligt se llevaría entre 150 y 200 millones de euros, casi la mitad de su plantilla. Negocio redondo.



De esta manera, Ajax saca provecho de la situación y continúa con su política deportiva en Ámsterdam. Cubre los espacios dejados tras las recientes ventas y se rearma con la misma idea de juego poderosa para no perder el horizonte. Así, podemos mencionar algunos jugadores, que le permita al club holandés continuar el legado de Cruyff, brillando y encantando con su fútbol.