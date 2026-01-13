La jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, acusó “falta de transparencia” en la Federación Peruana de Voleibol (FPV) al punto de hablar de la posibilidad de que el club no participe en el próximo Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol 2026 que se llevará a cabo en nuestro país.

El club victoriano critica la modificación del reglamento del Campeonato Sudamericano, lo que le ha permitido al plantel de la Universidad San Martín incluir refuerzos a pocos días del torneo.

“La Federación nos da como fecha límite el 5 de enero para confirmar tu participación y en la última línea dice que las jugadoras tienen que estar inscritas 45 días antes de la fecha de inicio del campeonato, entonces tendrías que estar inscrita hasta el 5 de enero”, comenzó a explicar Uribe en el programa Puro Vóley.

“Debajo de la manga nos sacan el viernes que San Martín está trayendo dos extranjeras más, entonces no cumple con las fechas, porque el viernes era 9 de enero. Obviamente están fuera de fecha pero ya no sorprende, se sacan un as bajo la manga y hoy hay un nuevo documento, es manotazo de ahogado, estamos locos, es chicha total”, agregó.

La jefa de equipo de Alianza, señaló que toda esta falta de transparencia genera molestia al punto de que “provoca decirles ¿Sabes qué? No participamos".

Son tres los clubes clasificados al Sudamericano de Clubes de Vóley que se llevará a cabo desde el 18 de febrero en Lima, Alianza Lima, Regatas y San Martín.