Dentro de pocos días se dará inicio a la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 y ya se conoce a los equipos clasificados que disputarán esta etapa decisiva con miras a los playoffs.

Del 10 de enero al 8 de marzo los encuentros serán disputados en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Los 10 equipos clasificados para esta fase son: Universitario, San Martín, Alianza Lima, Circolo, Géminis, Regatas, Atenea, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan.

Por su parte, Kazoku No Perú y Deportivo Wanka deberán disputar encuentros de revalidación para evitar el descenso contra Molivoleibol y Túpac Amaru, quienes buscarán el ascenso a toda costa.

Para la Fase 2 cada equipo jugará 9 partidos en el formato establecido como todos contra todos, luego de lo cual pasarán a los playoffs solo 8 de ellos.

Esta es la vigésima cuarta edición de la máxima competencia de voleibol femenino en el Perú, y el club que salga campeón clasificará al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2027.