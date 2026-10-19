El atacante crema destacó la contundencia del equipo tras la goleada ante Alianza Atlético. (Foto: Facebook / Club Universitario de Deportes﻿)
El atacante crema destacó la contundencia del equipo tras la goleada ante Alianza Atlético. (Foto: Facebook / Club Universitario de Deportes﻿)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con un objetivo claro: no dejar puntos en el camino. Tras la victoria ante Alianza Atlético, Edison Flores destacó la contundencia del equipo y dejó en claro la mentalidad con la que el plantel crema encarará las últimas jornadas del campeonato.

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