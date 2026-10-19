Universitario de Deportes afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con un objetivo claro: no dejar puntos en el camino. Tras la victoria ante Alianza Atlético, Edison Flores destacó la contundencia del equipo y dejó en claro la mentalidad con la que el plantel crema encarará las últimas jornadas del campeonato.

“Estuvimos contundentes y ahora tenemos que trabajar esta semana enfocados en el próximo partido, que es importante”, señaló el popular ‘Orejas’, quien remarcó que el triunfo debe servir como impulso para preparar el siguiente compromiso, sin perder de vista la exigencia que representa la pelea por el título.

El próximo desafío de Universitario será ante Juan Pablo II, este sábado 24 de octubre. Flores advirtió que será un rival complicado y sostuvo que el equipo deberá estudiar sus fortalezas para encontrar la manera de contrarrestarlas. “El próximo partido tenemos que salir de la mejor manera y sacar los 3 puntos, va a ser un rival difícil, pero hay que trabajar para contrarrestar sus virtudes”, manifestó.

𝗘𝗟 𝗩𝗜́𝗡𝗖Ⓤ𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 🤩 Edison 🫂 Andy #ConLaUsiempre https://t.co/pQYJsrAMpw — Universitario (@Universitario) October 18, 2026

El atacante también envió un mensaje a los hinchas merengues, a quienes pidió mantener la calma en este tramo decisivo. “Que lo tomen con tranquilidad, somos la ‘U’ y estamos jugando cada partido como si fuese una final”, expresó. La frase resume la postura del plantel, que sabe que cualquier tropiezo puede complicar sus aspiraciones en el Clausura.

Con la victoria ante Alianza Atlético, Universitario llegó a los 24 puntos y quedó a una unidad de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. El equipo crema necesita sostener su rendimiento en las jornadas restantes para seguir en la pelea y llegar con opciones al cierre del torneo. Para Flores, la consigna es clara: concentrarse en el próximo partido y afrontar cada encuentro con la misma exigencia de una final.