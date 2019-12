La goleada 4-1 recibida por parte de Binacional en Juliaca, en la final de ida de la Liga 1, ha sido un golpe dificilísimo de asimilar para la familia de Alianza Lima. Directivos, comando técnico, jugadores e hinchas no esperan un resultado en contra tan abultado. Más aun teniendo en cuenta que la última vez que se enfrentaron fue empate 0-0 por el Torneo Clausura de hace algunas semanas, en el mismo escenario. Ese marcador dejó buenas sensaciones, hasta uno diría que fueron los blanquiazules quienes estuvieron más cerca del triunfo.

Cómo olvidar los dos penales fallados de los pies de Felipe Rodríguez y Adrián Ugarriza. Sin embargo, lo que vive en la presente definición es una verdadera pesadilla, la cual se convertirá en una tenebrosa realidad si es que no logran marcar tres goles más que su rival que para emparejar la serie, este domingo en Matute.

¿Pero podrá el conjunto dirigido por Pablo Bengoechea conseguir la hazaña? ¿El fanático aliancista tiene motivos para creer aun en salir campeón nacional 2019? A continuación, amparándonos en algunas estadísticas, encontramos cuatro razones para que los seguidores victorianos todavía confíen en un final feliz ante el ‘Bi’.

1) Poco eficiente en Lima

En este temporada, al cuadro celeste le tocó visitar nuestra capital en seis oportunidades para enfrentar a Alianza, Sporting Cristal, Universitario, Deportivo Municipal, San Martín y Sport Boys. De todos estos encuentros, solo logró igualar 1-1 contra los ‘ediles’ y luego ganarle a los santos 3-1. En el resto de encuentros le tocó morder el polvo de la derrota. Es decir, al cuadro juliaqueño le costó una barbaridad imponer su juego y vencer en Lima. Cayó 2-1 contra los íntimos, 2-0 frente a los cremas y 3-1 ante los celestes

2) No es un buen visitante

Ganar en cancha visitante no ha sido una virtud de Binacional, y no solo cuando jugó en Lima, sino también en otros estadios. El conjunto del interior del país, actualmente dirigido por Roberto Mosquera, solo pudo ganar dos encuentros en sus últimos diez partidos en esta condición, mientras que en el resto obtuvo cuatro derrotas e igual cantidad de empates. Cuando juegan lejos de su fortín en Juliaca, al cuadro provinciano le cuesta salir airoso. No es un cuadro que se haga fuerte de visitante, le cuesta imponer su estilo.

3) Poca experiencia

Para que Binacional pueda mantener la diferencia de goles en Matute, no solo necesitará buen fútbol, que ya lo viene mostrando. Además, será necesario experiencia. No obstante, del actual plantel solo dos jugadores ya saben lo que es ser campeón en el fútbol peruano y, curiosamente, son los mismos que han jugado finales: el colombiano Dhawlin Leudo (Melgar 2015) y el nacional Luis Araujo (Cristal 2014). A ellos podría sumarse el cafetero Donald Millán, quien obtuvo la Copa del Inca con César Vallejo en el 2015. Para el resto del plantel juliaqueño será la primera vez que tenga que convivir con esa presión de saber que están a 90 minutos de gritar campeón. Esto le puede jugar en contra a la visita. Del lado victoriano sobran futbolistas con rodaje en este tipo de partidos: Pedro Gallese, Gonzalo Godoy, Luis Ramírez, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Francisco Duclós, Kevin Quevedo, etc.

Alianza tiene la obligación de meter tres goles para igualar la final. (Foto. AP)

4) No le cuesta marcar tres goles

En lo que va del año, Alianza fue capaz de marcar tres goles en diez partidos. O sea, para los victorianos, marcar tres veces en el arco rival durante 90 minutos no es un problema. Tiene gran capacidad goleadora. No obstante, vale aclarar que solo tres veces lograron un marcador de 3-0, que es lo que necesitan para ser campeones este domingo: en Matute, ante Barcelona de Ecuador, Sport Boys y Sport Huancayo. Salvo estos últimos resultados, en los demás partidos que marcó tres tantos siempre recibió goles. La estructura defensiva del cuadro de Pablo Bengoechea será tan importante como el ataque.

Alianza no pierde en Matute desde Torneo Apertura, cuando cayó 3-2 ante Universitario. (Foto: GEC)

Ya lo dijo Bengoechea: Alianza no va a improvisar nada ahora, apostará por lo que ya trabajó durante el año. Eso sí, en 90 minutos el técnico uruguayo deberá perfeccionar las virtudes de su once y minimizar sus errores defensivos. Solo así podrá lograr la hazaña. Dicen que en el fútbol jamás se pierde antes de jugar. En Matute lo saben bien.