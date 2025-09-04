El Estadio Monumental David Arellano será el escenario de una jornada deportiva llena de nostalgia y pasión este sábado 6 de septiembre. Colo-Colo ha organizado un evento especial para sus aficionados, que incluirá un doble encuentro futbolístico. El plato fuerte del día será el duelo de leyendas entre el Cacique y Alianza Lima.

El evento arrancará con un partido oficial de la Liga Femenina, en el que el equipo de Colo-Colo se enfrentará a Everton. Este encuentro servirá como antesala para el plato principal de la jornada.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

A las 17:00 horas locales (4:00 PM hora peruana), el público recibirá a glorias de Colo-Colo y Alianza Lima. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver en acción a jugadores icónicos que marcaron una época en ambos clubes.

Las entradas para asistir al partido de leyendas entre Colo Colo y Alianza Lima se pueden adquirir a través de Ticketplus. El duelo se podrá ver por TNT Sports Premium y HBO max.