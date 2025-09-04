Marlon Puga
Marlon Puga

¡Definición de crack! Lionel Messi marcó el 1-0 de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias | VIDEO
recibe a en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las , este jueves 04 de septiembre de 2025. Lionel Messi apareció en escena para marcar el 1-0 sobre la ‘Vinotinto’ en el 39.

Julián Álvarez aprovechó un pase entre líneas de Paredes y quedó en posición de disparo. No obstante la ‘Araña’ se la cedió al ‘10′, quien con un sutil toque venció al portero Romo.

