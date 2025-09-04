¡Definición de crack! Lionel Messi marcó el 1-0 de Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias | VIDEO

Argentina recibe a Venezuela en el Estadio Más Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, este jueves 04 de septiembre de 2025. Lionel Messi apareció en escena para marcar el 1-0 sobre la ‘Vinotinto’ en el 39.

Julián Álvarez aprovechó un pase entre líneas de Paredes y quedó en posición de disparo. No obstante la ‘Araña’ se la cedió al ‘10′, quien con un sutil toque venció al portero Romo.

GOLAZO DE LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI 🇦🇷, EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS.pic.twitter.com/VmymoGpXO8 — VSports Team (@VSportsTM) September 5, 2025

