Enfocados, podcast de entrevistas comandado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, da un nuevo salto de calidad. Mediante las redes sociales, se confirmó que Juan Román Riquelme será el próximo entrevistado.
El presidente de Boca Juniors, en el adelanto, se ve muy cómodo en la conversación. Y tuvo un regalo para ambos conductores: dos camisetas personalizadas de Boca Juniors.
