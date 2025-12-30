Juan Román Riquelme confirmó a Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors para la temporada 2026, despejando semanas de incertidumbre sobre el futuro del banco Xeneize. Tras una serie de especulaciones tras la eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing, el presidente del club dejó en claro que el “Sifón” seguirá al frente del primer equipo hasta junio, cuando vence su contrato actual. El anuncio llega justo antes de que el plantel comience la pretemporada el próximo 2 de enero.

La decisión de Riquelme se basó en varios factores: además de conocer profundamente el trabajo de Úbeda por su rol como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, la dirigencia valoró el rendimiento del equipo bajo su mando, con un balance positivo de resultados y una relación sólida con los referentes del plantel como Leandro Paredes y Edinson Cavani. Pese a la derrota dolorosa en La Bombonera, el cuerpo técnico logró conformar un once competitivo y mantener la cohesión del grupo en momentos complejos.

La continuidad del DT implica que Boca afrontará tres frentes de competencia en 2026: el torneo local, la Copa Argentina y, principalmente, la Copa Libertadores, torneo en el que el club volverá a disputar la fase de grupos tras dos años de ausencia. La ratificación de Úbeda busca, en parte, aportar estabilidad en una temporada que promete exigencias importantes para el Xeneize, tanto dentro como fuera de Argentina.

Aunque todavía no hubo un anuncio formal con una conferencia o publicación oficial en redes, la dirigencia ya anunció internamente la continuidad del entrenador y su staff hasta mitad de año, cerrando así un capítulo de dudas que se arrastraba desde el cierre de la temporada anterior. Con Úbeda al mando, Boca apunta a construir una base sólida de cara al 2026 y recuperar protagonismo en el plano internacional.