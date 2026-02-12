Se cayó el pase de Cetré a Boca Juniors: ¿Cuál es el plan de Riquelme para fichar?

Hasta el momento, Boca Juniors no ha podido cerrar el fichaje de Edwuin Cetré, extremo colombiano. Cuando todo parecía acordado por un monto de 4,5 millones de dólares, la revisión médica del cuadro ‘xeneize’ frenó la operación.

A Boca Juniors se le abrió la posibilidad de sumar un refuerzo más ya incluso habiendo cerrado el mercado de pases debido a la operación en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia. El reglamento indica que, en esos casos, le da 10 días más de libro abierto.

Luego de las contrataciones de Ángel Romero y Santiago Ascascibar, ahora Boca Juniors tiene hasta el 18 de febrero para sumar un refuerzo más en lugar de Battaglia que, según se conoce, tendrá seis meses de recuperación aproximadamente.

Se sabe que Román va a incorporar a uno más y, tras la caída de Cetré, insistirá en llevar a un extremo o un centrodelantero, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene Boca Juniors en esa zona.