Lionel Messi le puso punto final a una historia de más de dos décadas con la selección argentina. El capitán de la Albiceleste anunció este lunes 31 de agosto su retiro internacional, a los 39 años, mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el rosarino, quien tomó la decisión después de la final del Mundial 2026 ante España y confirmó así que ya no volverá a vestir la camiseta de su país.

El camino de Messi con Argentina comenzó oficialmente en 2005, aunque sus primeros grandes éxitos llegaron con las selecciones juveniles: conquistó el Mundial Sub-20 y, posteriormente, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la mayor atravesó años de frustraciones, incluida la final perdida ante Alemania en Brasil 2014 y las derrotas en las Copas América de 2015 y 2016, esta última después de la cual anunció temporalmente su retiro. Regresó y encontró finalmente la gloria que durante tanto tiempo se le había escapado.

La transformación llegó con el ciclo de Lionel Scaloni. Messi lideró a Argentina hacia la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, finalmente, el Mundial de Qatar 2022, donde consiguió el título que faltaba en su extraordinaria carrera.

Después sumó otra Copa América en 2024 y llevó nuevamente a la Albiceleste hasta la final del Mundial 2026, donde cayó ante España. De esta manera, Messi se marcha como máximo goleador histórico de Argentina y como el futbolista con más partidos disputados con la selección: 125 goles en 207 encuentros.

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