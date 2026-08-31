Messi le dice adiós a Argentina: los 10 momentos top con la 'Albiceleste'. (Foto: AFP)
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Messi le dice adiós a Argentina: los 10 momentos top con la 'Albiceleste'. (Foto: AFP)
  • Messi le dice adiós a Argentina: los 10 momentos top con la 'Albiceleste'. (Foto: AFP)
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    Messi le dice adiós a Argentina: los 10 momentos top con la 'Albiceleste'. (Foto: AFP)

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    Messi le dice adiós a Argentina: los 10 momentos top con la 'Albiceleste'. (Foto: AFP)

  • El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi cumplió el sueño de debutar con la selección argentina absoluta ante Hungría. Pero la postal duró apenas 47 segundos. José Pekerman lo envió al campo y, en su primer intento por desmarcarse, recibió una infracción que el árbitro interpretó de manera insólita como agresión. Roja directa. Messi se fue caminando hacia el vestuario con lágrimas en los ojos. Fue un comienzo casi cruel para una carrera que después tendría 20 años de historia. El chico que salió expulsado antes de tocar la gloria terminaría siendo el gran capitán de Argentina. (Foto: Getty Images)
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    El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi cumplió el sueño de debutar con la selección argentina absoluta ante Hungría. Pero la postal duró apenas 47 segundos. José Pekerman lo envió al campo y, en su primer intento por desmarcarse, recibió una infracción que el árbitro interpretó de manera insólita como agresión. Roja directa. Messi se fue caminando hacia el vestuario con lágrimas en los ojos. Fue un comienzo casi cruel para una carrera que después tendría 20 años de historia. El chico que salió expulsado antes de tocar la gloria terminaría siendo el gran capitán de Argentina. (Foto: Getty Images)

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    El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi cumplió el sueño de debutar con la selección argentina absoluta ante Hungría. Pero la postal duró apenas 47 segundos. José Pekerman lo envió al campo y, en su primer intento por desmarcarse, recibió una infracción que el árbitro interpretó de manera insólita como agresión. Roja directa. Messi se fue caminando hacia el vestuario con lágrimas en los ojos. Fue un comienzo casi cruel para una carrera que después tendría 20 años de historia. El chico que salió expulsado antes de tocar la gloria terminaría siendo el gran capitán de Argentina. (Foto: Getty Images)

  • Antes de convertirse en el dueño de la camiseta 10, Messi fue el muchacho que llevó a Argentina a conquistar el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005. Marcó seis goles, repartió asistencias decisivas y se llevó tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro del torneo. Era pequeño, zurdo y todavía tenía el rostro de un adolescente, pero ya empezaba a hacer cosas que parecían reservadas para otra dimensión. Aquel campeonato fue la primera gran advertencia: Argentina no solo tenía una promesa de Barcelona; tenía a un futbolista destinado a cambiar su historia. (Foto: AP)
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    Antes de convertirse en el dueño de la camiseta 10, Messi fue el muchacho que llevó a Argentina a conquistar el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005. Marcó seis goles, repartió asistencias decisivas y se llevó tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro del torneo. Era pequeño, zurdo y todavía tenía el rostro de un adolescente, pero ya empezaba a hacer cosas que parecían reservadas para otra dimensión. Aquel campeonato fue la primera gran advertencia: Argentina no solo tenía una promesa de Barcelona; tenía a un futbolista destinado a cambiar su historia. (Foto: AP)

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    Antes de convertirse en el dueño de la camiseta 10, Messi fue el muchacho que llevó a Argentina a conquistar el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005. Marcó seis goles, repartió asistencias decisivas y se llevó tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro del torneo. Era pequeño, zurdo y todavía tenía el rostro de un adolescente, pero ya empezaba a hacer cosas que parecían reservadas para otra dimensión. Aquel campeonato fue la primera gran advertencia: Argentina no solo tenía una promesa de Barcelona; tenía a un futbolista destinado a cambiar su historia. (Foto: AP)

  • En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi consiguió uno de los títulos que más valor tuvo en su primera etapa con Argentina. Integró una selección Sub-23 llena de talento junto a figuras como Ángel Di María, Sergio Agüero y Juan Román Riquelme. Argentina derrotó a Nigeria en la final y se colgó la medalla de oro. Messi no necesitó ser siempre el protagonista absoluto para dejar su huella: su sociedad con Di María, especialmente en la definición, ayudó a construir una generación que aprendió a ganar antes de sufrir las grandes frustraciones con la selección mayor. Fue campeón olímpico antes de ser campeón del mundo. (Foto: Getty Images)
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    En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi consiguió uno de los títulos que más valor tuvo en su primera etapa con Argentina. Integró una selección Sub-23 llena de talento junto a figuras como Ángel Di María, Sergio Agüero y Juan Román Riquelme. Argentina derrotó a Nigeria en la final y se colgó la medalla de oro. Messi no necesitó ser siempre el protagonista absoluto para dejar su huella: su sociedad con Di María, especialmente en la definición, ayudó a construir una generación que aprendió a ganar antes de sufrir las grandes frustraciones con la selección mayor. Fue campeón olímpico antes de ser campeón del mundo. (Foto: Getty Images)

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    En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi consiguió uno de los títulos que más valor tuvo en su primera etapa con Argentina. Integró una selección Sub-23 llena de talento junto a figuras como Ángel Di María, Sergio Agüero y Juan Román Riquelme. Argentina derrotó a Nigeria en la final y se colgó la medalla de oro. Messi no necesitó ser siempre el protagonista absoluto para dejar su huella: su sociedad con Di María, especialmente en la definición, ayudó a construir una generación que aprendió a ganar antes de sufrir las grandes frustraciones con la selección mayor. Fue campeón olímpico antes de ser campeón del mundo. (Foto: Getty Images)

  • El Mundial de Brasil 2014 fue, durante mucho tiempo, la herida más profunda de Messi con Argentina. Llegó a la final después de un torneo extraordinario, en el que marcó cuatro goles y condujo a una selección que había recuperado la ilusión de conquistar el mundo. En la definición ante Alemania tuvo incluso una ocasión que pudo cambiarlo todo, pero la pelota se fue desviada. Luego llegó el gol de Mario Götze en la prórroga y la imagen de Messi mirando la Copa desde lejos. Ganó el Balón de Oro del Mundial, aunque aquel premio no podía llenar el vacío. Brasil 2014 fue el sueño rozado con la punta de los dedos. (Foto: Getty Images)
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    El Mundial de Brasil 2014 fue, durante mucho tiempo, la herida más profunda de Messi con Argentina. Llegó a la final después de un torneo extraordinario, en el que marcó cuatro goles y condujo a una selección que había recuperado la ilusión de conquistar el mundo. En la definición ante Alemania tuvo incluso una ocasión que pudo cambiarlo todo, pero la pelota se fue desviada. Luego llegó el gol de Mario Götze en la prórroga y la imagen de Messi mirando la Copa desde lejos. Ganó el Balón de Oro del Mundial, aunque aquel premio no podía llenar el vacío. Brasil 2014 fue el sueño rozado con la punta de los dedos. (Foto: Getty Images)

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    El Mundial de Brasil 2014 fue, durante mucho tiempo, la herida más profunda de Messi con Argentina. Llegó a la final después de un torneo extraordinario, en el que marcó cuatro goles y condujo a una selección que había recuperado la ilusión de conquistar el mundo. En la definición ante Alemania tuvo incluso una ocasión que pudo cambiarlo todo, pero la pelota se fue desviada. Luego llegó el gol de Mario Götze en la prórroga y la imagen de Messi mirando la Copa desde lejos. Ganó el Balón de Oro del Mundial, aunque aquel premio no podía llenar el vacío. Brasil 2014 fue el sueño rozado con la punta de los dedos. (Foto: Getty Images)

  • Entre 2014 y 2016, Messi perdió tres finales consecutivas con Argentina: el Mundial ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 frente a Chile. La última fue especialmente dolorosa. En la Copa América Centenario, Messi falló su penal en la definición y Argentina volvió a quedarse sin copa. Entonces pronunció una frase que paralizó al fútbol argentino: la selección era “para otros”. Había decidido retirarse. Era el momento más bajo de una relación marcada por exigencias imposibles: al mejor jugador del planeta se le pedía ganar, y ganar no bastaba; debía hacerlo como Maradona. El país entero le pidió que regresara. (Foto: AP)
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    Entre 2014 y 2016, Messi perdió tres finales consecutivas con Argentina: el Mundial ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 frente a Chile. La última fue especialmente dolorosa. En la Copa América Centenario, Messi falló su penal en la definición y Argentina volvió a quedarse sin copa. Entonces pronunció una frase que paralizó al fútbol argentino: la selección era “para otros”. Había decidido retirarse. Era el momento más bajo de una relación marcada por exigencias imposibles: al mejor jugador del planeta se le pedía ganar, y ganar no bastaba; debía hacerlo como Maradona. El país entero le pidió que regresara. (Foto: AP)

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    Entre 2014 y 2016, Messi perdió tres finales consecutivas con Argentina: el Mundial ante Alemania y las Copas América de 2015 y 2016 frente a Chile. La última fue especialmente dolorosa. En la Copa América Centenario, Messi falló su penal en la definición y Argentina volvió a quedarse sin copa. Entonces pronunció una frase que paralizó al fútbol argentino: la selección era “para otros”. Había decidido retirarse. Era el momento más bajo de una relación marcada por exigencias imposibles: al mejor jugador del planeta se le pedía ganar, y ganar no bastaba; debía hacerlo como Maradona. El país entero le pidió que regresara. (Foto: AP)

  • El 10 de octubre de 2017, Argentina estaba al borde de una catástrofe. La clasificación al Mundial de Rusia dependía de una última jornada y Ecuador golpeó primero en Quito. Messi respondió como responden los jugadores que cargan con países enteros sobre los hombros: hizo tres goles. El primero para empatar, el segundo con una definición exquisita y el tercero para cerrar una noche que cambió el destino de la Albiceleste. Argentina clasificó al Mundial gracias a su capitán. No hubo copa ni vuelta olímpica, pero aquel hat-trick tiene el peso de una hazaña. Messi tomó a una selección angustiada y, prácticamente solo, la llevó a Rusia. (Foto: Getty Images)
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    El 10 de octubre de 2017, Argentina estaba al borde de una catástrofe. La clasificación al Mundial de Rusia dependía de una última jornada y Ecuador golpeó primero en Quito. Messi respondió como responden los jugadores que cargan con países enteros sobre los hombros: hizo tres goles. El primero para empatar, el segundo con una definición exquisita y el tercero para cerrar una noche que cambió el destino de la Albiceleste. Argentina clasificó al Mundial gracias a su capitán. No hubo copa ni vuelta olímpica, pero aquel hat-trick tiene el peso de una hazaña. Messi tomó a una selección angustiada y, prácticamente solo, la llevó a Rusia. (Foto: Getty Images)

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    El 10 de octubre de 2017, Argentina estaba al borde de una catástrofe. La clasificación al Mundial de Rusia dependía de una última jornada y Ecuador golpeó primero en Quito. Messi respondió como responden los jugadores que cargan con países enteros sobre los hombros: hizo tres goles. El primero para empatar, el segundo con una definición exquisita y el tercero para cerrar una noche que cambió el destino de la Albiceleste. Argentina clasificó al Mundial gracias a su capitán. No hubo copa ni vuelta olímpica, pero aquel hat-trick tiene el peso de una hazaña. Messi tomó a una selección angustiada y, prácticamente solo, la llevó a Rusia. (Foto: Getty Images)

  • La noche del 10 de julio de 2021 cambió para siempre la biografía de Messi con Argentina. En el Maracaná, ante Brasil y en territorio enemigo, la selección ganó 1-0 con un gol de Ángel Di María y conquistó la Copa América. Se terminaban 28 años sin títulos para la Albiceleste y también la espera personal del hombre que había cargado con todas las finales perdidas. Messi fue elegido mejor jugador del torneo y participó directamente, con goles o asistencias, en nueve de los doce tantos argentinos. Pero la imagen más poderosa fue otra: sentado, abrazado a la copa, como un niño que por fin recuperaba el juguete que creyó perdido para siempre. (Foto: AP)
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    La noche del 10 de julio de 2021 cambió para siempre la biografía de Messi con Argentina. En el Maracaná, ante Brasil y en territorio enemigo, la selección ganó 1-0 con un gol de Ángel Di María y conquistó la Copa América. Se terminaban 28 años sin títulos para la Albiceleste y también la espera personal del hombre que había cargado con todas las finales perdidas. Messi fue elegido mejor jugador del torneo y participó directamente, con goles o asistencias, en nueve de los doce tantos argentinos. Pero la imagen más poderosa fue otra: sentado, abrazado a la copa, como un niño que por fin recuperaba el juguete que creyó perdido para siempre. (Foto: AP)

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    La noche del 10 de julio de 2021 cambió para siempre la biografía de Messi con Argentina. En el Maracaná, ante Brasil y en territorio enemigo, la selección ganó 1-0 con un gol de Ángel Di María y conquistó la Copa América. Se terminaban 28 años sin títulos para la Albiceleste y también la espera personal del hombre que había cargado con todas las finales perdidas. Messi fue elegido mejor jugador del torneo y participó directamente, con goles o asistencias, en nueve de los doce tantos argentinos. Pero la imagen más poderosa fue otra: sentado, abrazado a la copa, como un niño que por fin recuperaba el juguete que creyó perdido para siempre. (Foto: AP)

  • Después de conquistar la Copa América, Messi y Argentina llegaron a Wembley para enfrentar a Italia, campeona de Europa. Fue una demostración de poder. Argentina ganó 3-0 y Messi fue elegido el mejor jugador del partido, protagonista de dos asistencias y de una actuación que confirmó algo importante: el equipo de Lionel Scaloni había aprendido a convivir con la presión. Ya no era la selección que llegaba a las finales pensando en sus viejas derrotas. Era un equipo que sabía ganar. La Finalissima no tuvo el peso histórico de un Mundial, pero fue el último gran ensayo antes de Qatar y la prueba definitiva de que el capitán ya no caminaba solo. (Foto: Getty Images)
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    Después de conquistar la Copa América, Messi y Argentina llegaron a Wembley para enfrentar a Italia, campeona de Europa. Fue una demostración de poder. Argentina ganó 3-0 y Messi fue elegido el mejor jugador del partido, protagonista de dos asistencias y de una actuación que confirmó algo importante: el equipo de Lionel Scaloni había aprendido a convivir con la presión. Ya no era la selección que llegaba a las finales pensando en sus viejas derrotas. Era un equipo que sabía ganar. La Finalissima no tuvo el peso histórico de un Mundial, pero fue el último gran ensayo antes de Qatar y la prueba definitiva de que el capitán ya no caminaba solo. (Foto: Getty Images)

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    Después de conquistar la Copa América, Messi y Argentina llegaron a Wembley para enfrentar a Italia, campeona de Europa. Fue una demostración de poder. Argentina ganó 3-0 y Messi fue elegido el mejor jugador del partido, protagonista de dos asistencias y de una actuación que confirmó algo importante: el equipo de Lionel Scaloni había aprendido a convivir con la presión. Ya no era la selección que llegaba a las finales pensando en sus viejas derrotas. Era un equipo que sabía ganar. La Finalissima no tuvo el peso histórico de un Mundial, pero fue el último gran ensayo antes de Qatar y la prueba definitiva de que el capitán ya no caminaba solo. (Foto: Getty Images)

  • Hay carreras que necesitan una imagen para resumir una vida. La de Messi con Argentina es él levantando la Copa del Mundo en Lusail. Qatar 2022 fue su gran obra. Tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, lideró la reacción de Argentina, marcó en fases decisivas y llegó a la final contra Francia con siete goles y tres asistencias en el torneo. En la definición anotó dos veces y también convirtió su penal en la tanda. Argentina ganó tras el 3-3 y Messi volvió a recibir el Balón de Oro del Mundial. Después de 36 años, la Albiceleste recuperaba el planeta. Y después de toda una vida de preguntas, Messi ya tenía la única respuesta que faltaba. (Foto: AP)
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    Hay carreras que necesitan una imagen para resumir una vida. La de Messi con Argentina es él levantando la Copa del Mundo en Lusail. Qatar 2022 fue su gran obra. Tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, lideró la reacción de Argentina, marcó en fases decisivas y llegó a la final contra Francia con siete goles y tres asistencias en el torneo. En la definición anotó dos veces y también convirtió su penal en la tanda. Argentina ganó tras el 3-3 y Messi volvió a recibir el Balón de Oro del Mundial. Después de 36 años, la Albiceleste recuperaba el planeta. Y después de toda una vida de preguntas, Messi ya tenía la única respuesta que faltaba. (Foto: AP)

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    Hay carreras que necesitan una imagen para resumir una vida. La de Messi con Argentina es él levantando la Copa del Mundo en Lusail. Qatar 2022 fue su gran obra. Tras la derrota inicial ante Arabia Saudita, lideró la reacción de Argentina, marcó en fases decisivas y llegó a la final contra Francia con siete goles y tres asistencias en el torneo. En la definición anotó dos veces y también convirtió su penal en la tanda. Argentina ganó tras el 3-3 y Messi volvió a recibir el Balón de Oro del Mundial. Después de 36 años, la Albiceleste recuperaba el planeta. Y después de toda una vida de preguntas, Messi ya tenía la única respuesta que faltaba. (Foto: AP)

  • Messi todavía tuvo una última aventura con Argentina en el Mundial 2026. La Albiceleste llegó hasta la final, donde cayó ante España, y semanas después el capitán decidió poner punto final a su historia internacional. El 31 de agosto anunció su retiro de la selección a los 39 años, cerrando una etapa de dos décadas. Su despedida no tuvo el final perfecto de Qatar, pero quizá por eso también fue profundamente humana: una última derrota, el peso del tiempo y la certeza de haberlo dado todo. Se fue como había vivido con la camiseta argentina: dejando preguntas, emociones y recuerdos. Pero también con algo irrefutable: Messi ya no necesita demostrarle nada a nadie. (Foto: Getty Images)
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    Messi todavía tuvo una última aventura con Argentina en el Mundial 2026. La Albiceleste llegó hasta la final, donde cayó ante España, y semanas después el capitán decidió poner punto final a su historia internacional. El 31 de agosto anunció su retiro de la selección a los 39 años, cerrando una etapa de dos décadas. Su despedida no tuvo el final perfecto de Qatar, pero quizá por eso también fue profundamente humana: una última derrota, el peso del tiempo y la certeza de haberlo dado todo. Se fue como había vivido con la camiseta argentina: dejando preguntas, emociones y recuerdos. Pero también con algo irrefutable: Messi ya no necesita demostrarle nada a nadie. (Foto: Getty Images)

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    Messi todavía tuvo una última aventura con Argentina en el Mundial 2026. La Albiceleste llegó hasta la final, donde cayó ante España, y semanas después el capitán decidió poner punto final a su historia internacional. El 31 de agosto anunció su retiro de la selección a los 39 años, cerrando una etapa de dos décadas. Su despedida no tuvo el final perfecto de Qatar, pero quizá por eso también fue profundamente humana: una última derrota, el peso del tiempo y la certeza de haberlo dado todo. Se fue como había vivido con la camiseta argentina: dejando preguntas, emociones y recuerdos. Pero también con algo irrefutable: Messi ya no necesita demostrarle nada a nadie. (Foto: Getty Images)

Por Rogger Fernández

le puso punto final a una historia de más de dos décadas con la selección argentina. El capitán de la Albiceleste anunció este lunes 31 de agosto su retiro internacional, a los 39 años, mediante una emotiva carta publicada en sus redes sociales. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el rosarino, quien tomó la decisión después de la final del Mundial 2026 ante España y confirmó así que ya no volverá a vestir la camiseta de su país.

El camino de Messi con Argentina comenzó oficialmente en 2005, aunque sus primeros grandes éxitos llegaron con las selecciones juveniles: conquistó el Mundial Sub-20 y, posteriormente, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la mayor atravesó años de frustraciones, incluida la final perdida ante Alemania en Brasil 2014 y las derrotas en las Copas América de 2015 y 2016, esta última después de la cual anunció temporalmente su retiro. Regresó y encontró finalmente la gloria que durante tanto tiempo se le había escapado.

La transformación llegó con el ciclo de Lionel Scaloni. Messi lideró a Argentina hacia la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y, finalmente, el Mundial de Qatar 2022, donde consiguió el título que faltaba en su extraordinaria carrera.

Después sumó otra Copa América en 2024 y llevó nuevamente a la Albiceleste hasta la final del Mundial 2026, donde cayó ante España. De esta manera, Messi se marcha como máximo goleador histórico de Argentina y como el futbolista con más partidos disputados con la selección: 125 goles en 207 encuentros.

SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión.
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