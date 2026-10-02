Lionel Messi ya está en Argentina. El capitán de la selección argentina arribó este viernes 2 de octubre a Rosario, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y su madre, Celia Cuccittini. El delantero del Inter Miami regresó al país para afrontar los últimos días antes de su despedida de la selección argentina.

La llegada del astro argentino se produjo antes de lo previsto. Lionel Scaloni había señalado que Messi se incorporaría al plantel después del encuentro frente a Burkina Faso, programado para este sábado 3 de octubre. Sin embargo, el futbolista decidió viajar con anticipación y permanecerá unas horas en Rosario antes de trasladarse a la concentración de la Albiceleste.

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.



🥺 Aún no estamos listos



📺 #SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ST1KE963ib — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

¿Cuándo se suma Lionel Messi a los entrenamientos de Argentina?

Messi no participará del amistoso ante Burkina Faso. El encuentro se disputará este sábado desde las 9:00 p.m. en el estadio Monumental y será el segundo compromiso de Argentina en esta fecha FIFA, después de la goleada por 4-0 sobre Bolivia en Córdoba.

El capitán se sumará a los entrenamientos de la Selección Argentina una vez finalizado ese compromiso. De esta manera, tendrá pocos días de preparación junto al grupo antes del partido que marcará su despedida con la camiseta albiceleste.

La planificación de Lionel Scaloni contempla que Messi llegue a Ezeiza después del duelo ante Burkina Faso para trabajar con sus compañeros y quedar listo para el último encuentro de la fecha FIFA.

Messi tendrá su despedida ante Benín

El partido más esperado será el Argentina vs. Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. y marcará la última presentación de Messi con la Selección Argentina en territorio nacional.

La AFA ya confirmó el horario del encuentro y las entradas para la despedida del capitán se agotaron. El duelo tendrá un carácter especial debido a que será la última vez que Messi vista la camiseta número 10 y lleve el brazalete de capitán de la Albiceleste.

La Asociación del Fútbol Argentino también organizó el Fan Fest “Gracias, Leo” para el mismo 6 de octubre. La actividad se desarrollará en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA y contará con música, entretenimiento y la transmisión en vivo del partido frente a Benín.