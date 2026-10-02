Por Redacción EC

Lionel Messi ya está en Argentina. El capitán de la selección argentina arribó este viernes 2 de octubre a Rosario, en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y su madre, Celia Cuccittini. El delantero del Inter Miami regresó al país para afrontar los últimos días antes de su despedida de la selección argentina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.